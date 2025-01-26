В Екатеринбурге умер младенец с пороком сердца

В Екатеринбурге скончался ребенок, которому было четыре месяца. Предварительной причиной смерти младенца стало врожденное заболевание, сообщил URA.RU источник.
«Вечером в воскресенье, 26 января, мама мальчика заметила, что он стал задыхаться. Женщина срочно вызвала скорую, но медики смогли только констатировать смерть ребенка», — объяснил собеседник агентства.
По его словам, мальчику с рождения был поставлен диагноз — порок сердца. Предположительно, это заболевание и стало причиной смерти малыша. В пресс-службе свердловского СКР от комментария отказались.
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