26 января 2025

В Екатеринбурге умер младенец с пороком сердца

© Служба новостей «URA.RU»
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Медики скорой спешили, но спасти ребенка не удалось Фото:

В Екатеринбурге скончался ребенок, которому было четыре месяца. Предварительной причиной смерти младенца стало врожденное заболевание, сообщил URA.RU источник.

«Вечером в воскресенье, 26 января, мама мальчика заметила, что он стал задыхаться. Женщина срочно вызвала скорую, но медики смогли только констатировать смерть ребенка», — объяснил собеседник агентства.

По его словам, мальчику с рождения был поставлен диагноз — порок сердца. Предположительно, это заболевание и стало причиной смерти малыша. В пресс-службе свердловского СКР от комментария отказались.

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В Екатеринбурге скончался ребенок, которому было четыре месяца. Предварительной причиной смерти младенца стало врожденное заболевание, сообщил URA.RU источник. «Вечером в воскресенье, 26 января, мама мальчика заметила, что он стал задыхаться. Женщина срочно вызвала скорую, но медики смогли только констатировать смерть ребенка», — объяснил собеседник агентства. По его словам, мальчику с рождения был поставлен диагноз — порок сердца. Предположительно, это заболевание и стало причиной смерти малыша. В пресс-службе свердловского СКР от комментария отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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