В Екатеринбурге умер младенец с пороком сердца

27 января 2025 в 13:00 Размер текста - 17 +

Медики скорой спешили, но спасти ребенка не удалось Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге скончался ребенок, которому было четыре месяца. Предварительной причиной смерти младенца стало врожденное заболевание, сообщил URA.RU источник. «Вечером в воскресенье, 26 января, мама мальчика заметила, что он стал задыхаться. Женщина срочно вызвала скорую, но медики смогли только констатировать смерть ребенка», — объяснил собеседник агентства. По его словам, мальчику с рождения был поставлен диагноз — порок сердца. Предположительно, это заболевание и стало причиной смерти малыша. В пресс-службе свердловского СКР от комментария отказались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге скончался ребенок, которому было четыре месяца. Предварительной причиной смерти младенца стало врожденное заболевание, сообщил URA.RU источник. «Вечером в воскресенье, 26 января, мама мальчика заметила, что он стал задыхаться. Женщина срочно вызвала скорую, но медики смогли только констатировать смерть ребенка», — объяснил собеседник агентства. По его словам, мальчику с рождения был поставлен диагноз — порок сердца. Предположительно, это заболевание и стало причиной смерти малыша. В пресс-службе свердловского СКР от комментария отказались.