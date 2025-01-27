Пермяки раскупили билеты на балеты, которые покажут в городе последний раз

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Шанс увидеть популярные балеты еще есть
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Заключительные показы балетов «Свадебка» и The Second Detail пройдут в Перми с аншлагом. Билеты на представления раскуплены почти полностью, следует из информации на сайте Пермского театра оперы и балета.

Последние показы пройдут 30 и 31 января. На балет в четверг доступны только три билета, на пятничный — 10.

Как ранее рассказывало URA.RU, популярные спектакли «Свадебка» и The Second Detail покидают репертуар Пермского театра оперы и балета из-за окончания лицензии. В прошлом году у театра также завершилась лицензия на постановки британских хореографов: «Конькобежцы» Фредерика Аштона, «Когда падал снег» Дагласа Ли и «Зимние грезы» Кеннета Макмиллана.

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Заключительные показы балетов «Свадебка» и The Second Detail пройдут в Перми с аншлагом. Билеты на представления раскуплены почти полностью, следует из информации на сайте Пермского театра оперы и балета. Последние показы пройдут 30 и 31 января. На балет в четверг доступны только три билета, на пятничный — 10. Как ранее рассказывало URA.RU, популярные спектакли «Свадебка» и The Second Detail покидают репертуар Пермского театра оперы и балета из-за окончания лицензии. В прошлом году у театра также завершилась лицензия на постановки британских хореографов: «Конькобежцы» Фредерика Аштона, «Когда падал снег» Дагласа Ли и «Зимние грезы» Кеннета Макмиллана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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