Пермский университет увеличит количество бесплатных мест для студентов

Пермский классический университет (ПГНИУ) увеличивает количество бюджетных мест. В 2025-2026 учебном году абитуриентам будет доступно на 110 бесплатных мест больше, рассказали в вузе.
«ПГНИУ предложит абитуриентам на 110 мест больше, наибольшее количество дополнительных мест приема в бакалавриате — 93. Количество бюджетных мест в специалитете немного снизилось, а в магистратуре — увеличилось. Также будут доступны дополнительно четыре места в аспирантуре», — цитирует telegram-канал вуза проректора по учебной работе ПГНИУ Анну Габдурафикову.
Дополнительные места для обучения за счет бюджета появятся на направлениях «Информатика и вычислительная техника», «Педагогические науки», «Экономика», «Экономическая безопасность». Впервые бесплатные места появятся на образовательных направлениях «Приборостроение» и «Прикладная математика».
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