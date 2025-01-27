Пермский университет увеличит количество бесплатных мест для студентов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обучение в Пермском университете становится доступнее
Обучение в Пермском университете становится доступнее Фото:

Пермский классический университет (ПГНИУ) увеличивает количество бюджетных мест. В 2025-2026 учебном году абитуриентам будет доступно на 110 бесплатных мест больше, рассказали в вузе.

«ПГНИУ предложит абитуриентам на 110 мест больше, наибольшее количество дополнительных мест приема в бакалавриате — 93. Количество бюджетных мест в специалитете немного снизилось, а в магистратуре — увеличилось. Также будут доступны дополнительно четыре места в аспирантуре», — цитирует telegram-канал вуза проректора по учебной работе ПГНИУ Анну Габдурафикову.

Дополнительные места для обучения за счет бюджета появятся на направлениях «Информатика и вычислительная техника», «Педагогические науки», «Экономика», «Экономическая безопасность». Впервые бесплатные места появятся на образовательных направлениях «Приборостроение» и «Прикладная математика».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский классический университет (ПГНИУ) увеличивает количество бюджетных мест. В 2025-2026 учебном году абитуриентам будет доступно на 110 бесплатных мест больше, рассказали в вузе. «ПГНИУ предложит абитуриентам на 110 мест больше, наибольшее количество дополнительных мест приема в бакалавриате — 93. Количество бюджетных мест в специалитете немного снизилось, а в магистратуре — увеличилось. Также будут доступны дополнительно четыре места в аспирантуре», — цитирует telegram-канал вуза проректора по учебной работе ПГНИУ Анну Габдурафикову. Дополнительные места для обучения за счет бюджета появятся на направлениях «Информатика и вычислительная техника», «Педагогические науки», «Экономика», «Экономическая безопасность». Впервые бесплатные места появятся на образовательных направлениях «Приборостроение» и «Прикладная математика».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...