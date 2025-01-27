Куйвашев направил миллионы свердловской больнице, где обрушилась крыша гаража

27 января 2025 в 16:01 Размер текста - 17 +

Качканарской больнице выделили более 40 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Евгений Куйвашев выделил Качканарской районной больнице 43 миллиона рублей на установку быстровозводимого гаража для автомобилей скорой помощи. Старое здание обрушилось в марте прошлого года. Финансирование будет производиться из средств резервного фонда. Об этом сообщает официальный сайт правительства Свердловской области. «В новом объекте планируется разместить шесть машин скорой медицинской помощи класса Б, маммографический передвижной комплекс на базе „Камаз“ и пять легковых автомобилей. Кроме того, здесь появится зона слесарных работ, склад для хранения инструментов и запасных частей, автомойка», — говорится в сообщении. Подрядчик уже определен. Основные строительно-монтажные работы запланированы на весенне-летний период. Полностью комплекс будет закончен к началу осени. Старое здание обрушилось в марте прошлого года. Крыша раздавила две машины скорой помощи, никто из персонала не пострадал. Подробности ЧП — в материале агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Евгений Куйвашев выделил Качканарской районной больнице 43 миллиона рублей на установку быстровозводимого гаража для автомобилей скорой помощи. Старое здание обрушилось в марте прошлого года. Финансирование будет производиться из средств резервного фонда. Об этом сообщает официальный сайт правительства Свердловской области. «В новом объекте планируется разместить шесть машин скорой медицинской помощи класса Б, маммографический передвижной комплекс на базе „Камаз“ и пять легковых автомобилей. Кроме того, здесь появится зона слесарных работ, склад для хранения инструментов и запасных частей, автомойка», — говорится в сообщении. Подрядчик уже определен. Основные строительно-монтажные работы запланированы на весенне-летний период. Полностью комплекс будет закончен к началу осени. Старое здание обрушилось в марте прошлого года. Крыша раздавила две машины скорой помощи, никто из персонала не пострадал. Подробности ЧП — в материале агентства.