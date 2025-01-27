Свердловского бизнесмена обвиняют в гибели ребенка в яме с ледяной водой

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Ребенок утонул в яме заживо (архивное фото)
Ребенок утонул в яме заживо (архивное фото) Фото:

В Талице (Свердловская область) перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в гибели 9-летнего ребенка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

«По версии следствия, в период с октября до 4 ноября 2024 года предприниматель в рамках договора субподряда проводил работы, связанные с рытьем ям для строительства газопровода. При их проведении ИП нарушил правила безопасности. Он не огородил ямы, что повлекло падение в одну из них 9-летнего мальчика», — говорится в сообщении ведомства.

Ребенок направлялся в магазин. Пройдя 120 метров от дома, мальчик упал в неогороженную яму наполненную водой, выкопанную для протяжки линии газопровода. Примерно через час родители, взволновавшись, пошли искать сына и обнаружили его мертвым.

Прокуратура Талицкого района утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу. В ближайшее время оно будет направлено для рассмотрения в суд.

ЧП произошло 4 ноября 2024 года
ЧП произошло 4 ноября 2024 года
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Так выглядело место происшествия
Так выглядело место происшествия
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В Талице (Свердловская область) перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в гибели 9-летнего ребенка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры. «По версии следствия, в период с октября до 4 ноября 2024 года предприниматель в рамках договора субподряда проводил работы, связанные с рытьем ям для строительства газопровода. При их проведении ИП нарушил правила безопасности. Он не огородил ямы, что повлекло падение в одну из них 9-летнего мальчика», — говорится в сообщении ведомства. Ребенок направлялся в магазин. Пройдя 120 метров от дома, мальчик упал в неогороженную яму наполненную водой, выкопанную для протяжки линии газопровода. Примерно через час родители, взволновавшись, пошли искать сына и обнаружили его мертвым. Прокуратура Талицкого района утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу. В ближайшее время оно будет направлено для рассмотрения в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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