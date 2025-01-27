27 января 2025

В Свердловскую область придет кратковременная оттепель

Синоптик Пулин: в Свердловской области ненадолго потеплеет до +1 градуса
© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге температура поднимется до -1 градуса
В Екатеринбурге температура поднимется до -1 градуса Фото:

В Свердловской области ненадолго потеплеет до +1 градуса. Наиболее теплая погода ожидается поздним вечером 28 января, сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Южная часть области ненадолго попадет в теплый сектор циклона. Пик потепления на юге области придется на поздний вечер вторника. В ночь на среду циклон будет проходить через территорию области, смещаясь на юго-восток в сторону Зауралья. В северной половине области, потепления не будет, присутствие циклона обозначится только осадками. По области осадки прекратятся в среду днем, когда циклон покинет регион», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

На Среднем Урале 28 января температура ночью будет от -13 до -18 градусов, на севере и востоке региона -19, -24 градуса, на юго-западе от -7 до -12 градусов. Днем ожидается от -1 до -6 градусов на юге, тогда как в северной части от -14 до -19 градусов. На юго-западе температура может достигнуть от -1 до +1 градуса.

В Екатеринбурге же прогнозируется пасмурная погода с выпадением снега. Ветер юго-западный, южный от 1 до 6 метров в секунду. Температурные показатели будут следующими: ночью от -7 до -9 градусов, днем от -1 до -3 градусов.

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В Свердловской области ненадолго потеплеет до +1 градуса. Наиболее теплая погода ожидается поздним вечером 28 января, сообщил синоптик Алексей Пулин. «Южная часть области ненадолго попадет в теплый сектор циклона. Пик потепления на юге области придется на поздний вечер вторника. В ночь на среду циклон будет проходить через территорию области, смещаясь на юго-восток в сторону Зауралья. В северной половине области, потепления не будет, присутствие циклона обозначится только осадками. По области осадки прекратятся в среду днем, когда циклон покинет регион», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». На Среднем Урале 28 января температура ночью будет от -13 до -18 градусов, на севере и востоке региона -19, -24 градуса, на юго-западе от -7 до -12 градусов. Днем ожидается от -1 до -6 градусов на юге, тогда как в северной части от -14 до -19 градусов. На юго-западе температура может достигнуть от -1 до +1 градуса. В Екатеринбурге же прогнозируется пасмурная погода с выпадением снега. Ветер юго-западный, южный от 1 до 6 метров в секунду. Температурные показатели будут следующими: ночью от -7 до -9 градусов, днем от -1 до -3 градусов.
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