В Челябинске с 30 января изменится схема движения автобусных маршрутов №14 и №52. Причиной стали ограничения для проезда на путепроводе на Троицком тракте, сообщила 28 января пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.
«Автобусы № 14 и №52 в Челябинске изменят трассу движения с 30 января. Причина — введенное ограничение по массе не более 15 тонн на путепроводе седьмой километр на Троицком тракте», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Маршрут движения автобуса №14 в Челябинске с 30 января:
Автобус поедет от железнодорожного вокзала по улице Свободы, на проспект Ленина. Далее по улицам Воровского и Доватора доедет до путепровода «Челябинск Главный». Через улицу Игуменка и Троицкий тракт попадет в Новосинеглазово.
Маршрут движения автобуса №52 в Челябинске с 30 января:
От Областной больнице автобус отправится по улицам Салтыкова, Карпинского, Камышовая, Железнодорожная до путепровода «Челябинск Главный». Далее по улице Игуменка и Троицкий тракт доедет до Исаково.
В Челябинске с 27 января закрыт проезд для большегрузов массой свыше 15 тонн по мосту в районе железнодорожной станции по Троицкому тракту, сообщила накануне городская Госавтоинспекция. Решение принято Комитетом дорожного хозяйства на основании результатов проведенной диагностики сооружения, добавили в ведомстве. Остальной транспорт может двигаться по мосту без ограничений.
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