Ученые Пермского Политеха советуют дачникам готовиться к посевной

Любителям садов и огородов из Пермского края пора задуматься о начале посевной кампании, говорят ученые Пермского Политеха (ПНИПУ). Чтобы вырастить рассаду, некоторые культуры нужно сеять уже в феврале.
«Если хотите с приходом весны высадить растение в теплицу или открытый грунт, то в феврале стоит начать посев культур с длительным вегетационным периодом, когда требуется много времени для развития от семени до зрелости», — рассказал URA.RU ассистент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Никита Кифель. Так, для высадки в теплицу можно начать выращивать рассаду перца (сладкого и острого), баклажанов, ранних низкорослых сортов помидоров и корневого сельдерея. Для открытого грунта подойдут лук-порей, ранние сорта цветной капусты и брокколи.
Что касается цветов, то в феврале можно сеять петунию, виолу, алиссум, портулак, колокольчик, львиный зев, амарант, василек, маргаритку и мирабилис. Но торопиться не стоит — как правило, эти цветы сеют после 25 февраля.
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