Легенде советского кино Александру Пашутину — 81: отношение к СВО, огромная пенсия и родные на Украине

Советский и российский актер театра и кино Александр Пашутин родился 28 января 1943 года, сегодня ему исполняется 81 год. За свою жизнь он сыграл во множестве фильмов и спектаклей, в частности, в картине режиссера Эльдара Рязанова «Гардемарины, вперед!» и постановках «Говори!» и «Вишневый сад». Благодаря активной деятельности, Пашутин при выходе на пенсию стал получать сто тысяч рублей в качестве ежемесячных выплат. При этом он открыто выступает за СВО и за президента РФ Владимира Путина, осуждая уехавших коллег по цеху. Об этих и других подробностях жизни популярного актера — в материале URA.RU.
Биография
Пашутин родился в Москве, его отец вернулся с Великой Отечественной войны инвалидом I группы — его контузило и ранило при бомбежке, и в итоге работал каллиграфистом. Его мать была лаборантом в НИИ.
Пашутин увлекался музыкой, был солистом хора при Доме пионеров. Затем проникся историями о героизме на войне и поступил в Суворовское училище в Воронеже. Впоследствии актер рассказывал, что благодаря этому учебному заведению научился дисциплине, понял, что такое дружба и предательство, полюбил спорт и получил множество навыков, таких как столярное, слесарное дело и переплетение книг.
Но важнее всего стало то, что при Суворовском училище действовал театральный кружок. Пашутин стал в нем играть, и, заинтересовавшись, написал письмо на поступление на актерские курсы в Театр имени К. С. Станиславского.
Мать Пашутина не одобрила выбор сына, не понимая, как можно предпочесть позерство карьере. За день до прослушивания сына мать пыталась уговорить комиссию отказать ее сыну. Однако его все же приняли.
Личная жизнь
Первой женой Пашутина стала только поступившая в Школу-студию МХАТ Марина. Сам Пашутин на тот момент был студентом высших курсов. Расписались они вскоре после того, как встретились.
Жили они в доме Марины вместе с ее матерью и братом. Пашутин уже работал в труппе Московского драмтеатра имени Н. В. Гоголя, но денег семье не хватало. Мать Марины говорила, что ей не нужен такой муж. Брак распался.
Со второй супругой, Аллой Захаровой, актер прожил шесть лет. У них есть дочь — Маша.
Следующие 13 лет актер был одинок. Однако, уже работая в Театре имени М. Н. Ермоловой, он встретил Любовь, в которую влюбился с первого взгляда, сообщает 24СМИ. Несмотря на разницу в возрасте — актер был старше на 13 лет, у них начались отношения, когда Любовь еще находилась в предыдущем браке. Когда она стала свободна, Пашутин предложил женщине выйти за него. Пара до сих пор вместе.
Театральные роли
Худрук театра имени Ермоловой Валерий Фокин переманил Пашутина из драмтеатра имени Гоголя. На новом месте, помимо десятка спектаклей, актер сыграл в постановке «Говори!», за которую Фокин получил Государственную премию РСФСР имени Станиславского.
А в 1996 году Пашутин был принят в Театр имени Моссовета, где сыграл Епиходова в «Вишневом саду». Это стало самой запоминающейся работой актера в данном театре.
Фильмография
Дебютной работой для Пашутина стала роль в фильме «Премия». Здесь он сыграл вместе с такими известными артистами, как Олег Янковский, Евгений Леонов и Армен Джигарханян.
В основном Пашутину доставались роли второго плана. В частности, актер сыграл в следующих фильмах и сериалах:
- "Гардемарины, вперед!";
- "Тайный знак";
- "Девять неизвестных";
- "Экипаж";
- "Отель Элеон";
- "На безымянной высоте";
- "Графиня де Монсоро";
- "Высота 89";
- "Ленинград";
- "Папаши";
- "Сельский детектив".
Также Пашутин часто появлялся на ТВ. Так, он участвовал в экстремальном шоу «Последний герой — 3: остаться в живых», в игровом шоу «Форт Боярд», экстремально-спортивном шоу «Спортивные игры». Также Пашутин посещал проект «Танцы со звездами», когда ему было 63 года, и проект «Старперцы» вместе с ведущим Леонидом Якубовичем, режиссером Борисом Грачевским и другими.
Пенсия
Пашутин получает пенсию более 90 тысяч рублей в месяц, рассказал он в беседе с издание aif.ru. По его словам, в эту сумму входят надбавки за звание народного артиста.
Также актер получает дополнительные 120 тысяч рублей в качестве президентских выплат. Этих денег хватает на жизнь, отметил Пашутин.
Он подчеркнул, что актеры, только снимавшиеся в кино, могут получать иную пенсию, поскольку их деятельность не постоянна. А Пашутин же ежедневно «пахал» в театре с 1968 года без перерыва. Это и обусловило такую высокую пенсию актера.
Мнение об Украине и СВО
В интервью Пашутин рассказывал, что раньше часто посещал украинскую киностудию имени А. Довженко, однако после начала распространения в стране нацистских взглядов, перестал бывать там. Актер также выразил уверенность в победе России.
То, что там [на Украине] происходит, – это чудовищно. Это не поддаётся никакому описанию, это будто наяву разворачивается фильм-апокалипсис. Я понимаю, что всё это кончится, и мы обязательно победим, – сообщил Пашутин в интервью актеру, блогеру и ведущему Вячеславу Манучарову в его проекте "Эмпатии Манучи".
Также Пашутин подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский — «урод», который всех обманул во время президентских выборов. Он обещал закончить противостояние в Донбассе, но только усугубил положение.
"Зеленский плохо кончит, его везде достанут, где бы он ни был. Его достанут сыновья и братья тех людей, которые лежат в земле", — сказал актер в интервью.
По его словам, именно Зеленский ответственен за распространение по Украине нацистских и фашистских взглядов. Пашутин подчеркнул, что дед нынешнего украинского лидера, Семен Иванович, обладатель двух орденов за героизм за участие в ВОВ, задушил бы внука, «морального выродка».
При этом артист отметил, что на украинской территории у него родственники — остались теща и брат жены. Пашутин и его семья отправляют им деньги, но не могут перевезти на территорию России. Тем временем оставшиеся на Украине родные терпят притеснения со стороны местных. Так, шурин был избит после того, как в его телефоне обнаружили московские номера. Именно этот случай и укрепил веру Пашутина в правильность СВО.
Отношение к уехавшим и к Путину
Уехавших из России из-за начала СВО на Украине не так много, заявил Пашутин. При этом у всех них нет мозгов. Актер рассказал в интервью Манучарову, что поведение многих покинувших страну артистов его удивило, внутри себя он осудил их поступок. А когда Пашутину позвонил один из знакомых режиссеров и спросил о его отношении к Путину, актер ответил, что он за президента.
«Ну… Мы же с ними на разных языках говорим. У нас разное мировоззрение по этому вопросу <...> Один мне позвонил, мой любимый режиссер <...> Он спросил: «Саша, ты что? Ты за президента?!» Я сказал: «Да». Это было в марте–апреле 2022 года. Ну что я могу сказать ему? <...> Я не пытался его переубедить, это бессмысленно <...> Дружба — это, конечно, важно. Но сейчас дело касается выживания Родины, детей, внуков… Защищать свою Родину, Отечество – это даже не патриотизм, это внутренняя обязанность», — рассказал актер в интервью.
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