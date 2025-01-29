В Соликамске Пермского края построят детскую поликлинику и бассейн

В Соликамске (Пермский край) в ближайшие два года планируется строительство детской поликлиники и бассейна. Старт строительства медицинского учреждения уже запланирован на 2025 год, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«С краевой поддержкой реализуется проект строительства двух значимых объектов социальной инфраструктуры — детской поликлиники и бассейна с универсальными спортивными залами. Строительство поликлиники начнется уже в текущем году, а работы по возведению бассейна стартуют в следующем. Ведомства получили указания приступить к реализации этих проектов в установленные сроки», — отметил Махонин в своем telegram-канале.
Для обеспечения доступности новых социальных объектов требуется развитие инфраструктуры дорожной сети. Местные жители выразили необходимость в строительстве новой дороги на проспекте Юбилейный, который пролегает мимо местной гимназии и будет вести к новой поликлинике и бассейну.
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