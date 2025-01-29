29 января 2025

В Соликамске Пермского края построят детскую поликлинику и бассейн

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Строительство детской поликлиники начнется уже в 2025 году
Строительство детской поликлиники начнется уже в 2025 году Фото:

В Соликамске (Пермский край) в ближайшие два года планируется строительство детской поликлиники и бассейна. Старт строительства медицинского учреждения уже запланирован на 2025 год, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«С краевой поддержкой реализуется проект строительства двух значимых объектов социальной инфраструктуры — детской поликлиники и бассейна с универсальными спортивными залами. Строительство поликлиники начнется уже в текущем году, а работы по возведению бассейна стартуют в следующем. Ведомства получили указания приступить к реализации этих проектов в установленные сроки», — отметил Махонин в своем telegram-канале.

Для обеспечения доступности новых социальных объектов требуется развитие инфраструктуры дорожной сети. Местные жители выразили необходимость в строительстве новой дороги на проспекте Юбилейный, который пролегает мимо местной гимназии и будет вести к новой поликлинике и бассейну.

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В Соликамске (Пермский край) в ближайшие два года планируется строительство детской поликлиники и бассейна. Старт строительства медицинского учреждения уже запланирован на 2025 год, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «С краевой поддержкой реализуется проект строительства двух значимых объектов социальной инфраструктуры — детской поликлиники и бассейна с универсальными спортивными залами. Строительство поликлиники начнется уже в текущем году, а работы по возведению бассейна стартуют в следующем. Ведомства получили указания приступить к реализации этих проектов в установленные сроки», — отметил Махонин в своем telegram-канале. Для обеспечения доступности новых социальных объектов требуется развитие инфраструктуры дорожной сети. Местные жители выразили необходимость в строительстве новой дороги на проспекте Юбилейный, который пролегает мимо местной гимназии и будет вести к новой поликлинике и бассейну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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