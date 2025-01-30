Одна из авторов «Ежика в тумане» подала в суд на Центробанк

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Художник мультфильма «Ежик в тумане» Ярбусова подала иск к Банку России
Художник мультфильма «Ежик в тумане» Ярбусова подала иск к Банку России Фото:

Художник-постановщик мультфильма «Ежик в тумане» Франческа Ярбусова подала в суд на Центральный банк России. Основанием для обращения в суд стало использование Центробанком образов персонажей из мультфильма на монетах без согласия автора.

«Художник-постановщик мультфильма „Ёжик в тумане“ подала иск к Банку России», — сообщается в telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы. Ярбусова утверждает, что ответчик использовал результаты ее интеллектуальной работы без соответствующего разрешения и не указал ее авторство, тем самым нарушив ее авторские права.

В 2024 году Центробанк выпустил три вида монет с изображениями из мультфильма «Ежик в тумане». В настоящее время суд еще не принял решение о принятии иска к производству.

Компания «Союзмультфильм» является исключительным правообладателем мультфильма «Ежик в тумане». Представители студии подтвердили, что они обладают полными правами на производство товаров с использованием данного персонажа, включая возможность предоставления сублицензий. Также в ЦБ сообщили, что выпуск памятных монет, посвященных этому мультфильму, был осуществлен на основании договора с правообладателем, который в данном случае выступает ООО «Союзмультфильм».

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Художник-постановщик мультфильма «Ежик в тумане» Франческа Ярбусова подала в суд на Центральный банк России. Основанием для обращения в суд стало использование Центробанком образов персонажей из мультфильма на монетах без согласия автора. «Художник-постановщик мультфильма „Ёжик в тумане“ подала иск к Банку России», — сообщается в telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы. Ярбусова утверждает, что ответчик использовал результаты ее интеллектуальной работы без соответствующего разрешения и не указал ее авторство, тем самым нарушив ее авторские права. В 2024 году Центробанк выпустил три вида монет с изображениями из мультфильма «Ежик в тумане». В настоящее время суд еще не принял решение о принятии иска к производству. Компания «Союзмультфильм» является исключительным правообладателем мультфильма «Ежик в тумане». Представители студии подтвердили, что они обладают полными правами на производство товаров с использованием данного персонажа, включая возможность предоставления сублицензий. Также в ЦБ сообщили, что выпуск памятных монет, посвященных этому мультфильму, был осуществлен на основании договора с правообладателем, который в данном случае выступает ООО «Союзмультфильм».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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