Одна из авторов «Ежика в тумане» подала в суд на Центробанк

Художник-постановщик мультфильма «Ежик в тумане» Франческа Ярбусова подала в суд на Центральный банк России. Основанием для обращения в суд стало использование Центробанком образов персонажей из мультфильма на монетах без согласия автора.
«Художник-постановщик мультфильма „Ёжик в тумане“ подала иск к Банку России», — сообщается в telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы. Ярбусова утверждает, что ответчик использовал результаты ее интеллектуальной работы без соответствующего разрешения и не указал ее авторство, тем самым нарушив ее авторские права.
В 2024 году Центробанк выпустил три вида монет с изображениями из мультфильма «Ежик в тумане». В настоящее время суд еще не принял решение о принятии иска к производству.
Компания «Союзмультфильм» является исключительным правообладателем мультфильма «Ежик в тумане». Представители студии подтвердили, что они обладают полными правами на производство товаров с использованием данного персонажа, включая возможность предоставления сублицензий. Также в ЦБ сообщили, что выпуск памятных монет, посвященных этому мультфильму, был осуществлен на основании договора с правообладателем, который в данном случае выступает ООО «Союзмультфильм».
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