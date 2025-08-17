В Сочи перевернулся экскурсионный автобус, есть пострадавшие

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку после того, как в Сочи перевернулся экскурсионный автобус. Информацию опубликовало само ведомство.
«Прокуратурой Адлерского района г. Сочи организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия. Сегодня, 17 августа, в районе с. Красная Воля произошло опрокидывание экскурсионного автомобиля УАЗ, перевозившего группу туристов», — указано в telegram-канале ведомства.
В результате ДТП пострадали пятеро человек, включая одного несовершеннолетнего. Судя по информации, в ходе проверки будет дана оценка законности организации туристической деятельности.
Ранее похожий инцидент произошел 5 августа 2025 года в Дагестане, где маршрутка с пассажирами опрокинулась возле населенного пункта Зубутли-Миатли, в результате чего также пострадали люди. Тогда прокуратура региона также организовала проверку. Об этом сообщил телеканал RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.