В Сочи перевернулся экскурсионный автобус, есть пострадавшие

В результате ДТП пострадало пятеро человек, включая одного несовершеннолетнего, сообщила Прокуратура
Прокуратура Краснодарского края организовала проверку после того, как в Сочи перевернулся экскурсионный автобус. Информацию опубликовало само ведомство.

«Прокуратурой Адлерского района г. Сочи организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия. Сегодня, 17 августа, в районе с. Красная Воля произошло опрокидывание экскурсионного автомобиля УАЗ, перевозившего группу туристов», — указано в telegram-канале ведомства.

В результате ДТП пострадали пятеро человек, включая одного несовершеннолетнего. Судя по информации, в ходе проверки будет дана оценка законности организации туристической деятельности.

Ранее похожий инцидент произошел 5 августа 2025 года в Дагестане, где маршрутка с пассажирами опрокинулась возле населенного пункта Зубутли-Миатли, в результате чего также пострадали люди. Тогда прокуратура региона также организовала проверку. Об этом сообщил телеканал RT.

