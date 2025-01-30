Пермяк предоставит начальнице график овуляции жены, чтобы заниматься сексом без стресса

Начальница звонила пермяку ночами и мешала зачать ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
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Стороны заключили мировое соглашение в суде
Стороны заключили мировое соглашение в суде Фото:

В Перми начальница систематически звонила подчиненному в нерабочее время. Разгневанный мужчина подал на нее в суд и сообщил, что руководительница своими звонками не дает ему с женой зачать ребенка. Копия решения Дзержинского райсуда Перми опубликована в telegram-канале «ЧП Пермь».

«В своих исковых требованиях мужчина указал, что начальница звонит ночью, а темы для звонков выбирает „дурацкие“. Из-за этого они с женой якобы не могут зачать ребенка. Мужчина требовал от руководительницы компенсацию в размере материнского капитала за третьего ребенка в сумме 775 тысяч рублей», — сообщается в telegram-канале.

Во время рассмотрения дела стороны заключили мировое соглашение. Начальница обязуется сократить количество звонков до двух в период с 22:00 до 08:00, а подчиненный будет предоставлять ей график овуляции жены. Судебные расходы стороны поделят пополам.

Копия решения суда между пермяком и начальницей
Копия решения суда между пермяком и начальницей
Фото:

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В Перми начальница систематически звонила подчиненному в нерабочее время. Разгневанный мужчина подал на нее в суд и сообщил, что руководительница своими звонками не дает ему с женой зачать ребенка. Копия решения Дзержинского райсуда Перми опубликована в telegram-канале «ЧП Пермь». «В своих исковых требованиях мужчина указал, что начальница звонит ночью, а темы для звонков выбирает „дурацкие“. Из-за этого они с женой якобы не могут зачать ребенка. Мужчина требовал от руководительницы компенсацию в размере материнского капитала за третьего ребенка в сумме 775 тысяч рублей», — сообщается в telegram-канале. Во время рассмотрения дела стороны заключили мировое соглашение. Начальница обязуется сократить количество звонков до двух в период с 22:00 до 08:00, а подчиненный будет предоставлять ей график овуляции жены. Судебные расходы стороны поделят пополам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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