Пермяк предоставит начальнице график овуляции жены, чтобы заниматься сексом без стресса

В Перми начальница систематически звонила подчиненному в нерабочее время. Разгневанный мужчина подал на нее в суд и сообщил, что руководительница своими звонками не дает ему с женой зачать ребенка. Копия решения Дзержинского райсуда Перми опубликована в telegram-канале «ЧП Пермь».
«В своих исковых требованиях мужчина указал, что начальница звонит ночью, а темы для звонков выбирает „дурацкие“. Из-за этого они с женой якобы не могут зачать ребенка. Мужчина требовал от руководительницы компенсацию в размере материнского капитала за третьего ребенка в сумме 775 тысяч рублей», — сообщается в telegram-канале.
Во время рассмотрения дела стороны заключили мировое соглашение. Начальница обязуется сократить количество звонков до двух в период с 22:00 до 08:00, а подчиненный будет предоставлять ей график овуляции жены. Судебные расходы стороны поделят пополам.
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