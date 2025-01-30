Инвестандарт, юбилей Демидова, экспертиза туротрасли и поддержка СВО — уральский бизнес отчитался о работе

Свердловская «Деловая Россия» готовится к юбилею основателя династии Демидовых

30 января 2025 в 21:32 Размер текста - 17 +

Леонид Гункевич рассказал о планах на 2025 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На пресс-конференции бизнес объединений в ТАСС, посвященной анализу ситуации в предпринимательской сфере региона по итогам прошлого года, лидер местных «делороссов» Леонид Гункевич рассказал о ключевых направлениях деятельности. Так, благодаря активной работе регионального отделения «Деловой России» по разработке инвестандарта Свердловская область сделала значительный скачок в рейтинге инвестиционной привлекательности. Регион поднялся с 50-го на 15-тое место. «Это очень серьезный вызов. Это стараниями, безусловно, правительства области, Дмитрия Ионина [вице-губернатора] и инвестиционного блока», — заявил Гункевич. В ходе пресс-конференции стало известно, что организация начала готовиться к юбилею основателя династии свердловских горнозаводчиков, уроженца Тулы, Никиты Демидова. В 2026 году будет отмечаться 370 лет с рождения промышленника. «Мы подписали соглашение с Тулой. Сейчас готовим поездку, чтобы мы поняли, как дух предпринимательства из региона и их предприятий перешел на Урал», — объяснил Гункевич. Члены «Деловой России», что приедут со всей страны, встретятся с губернатором, правительством. А еще познакомятся с тульским оружием, самоварами, пряниками. Также «Деловая Россия» ведет непрерывную работу по поддержке туристической деятельности в Свердловской области на федеральном уровне. В 2024 году была заказана правовая и организационная экспертиза о состоянии отрасли. В начале февраля документ будет представлен СМИ, рассказал Гункевич уже корреспонденту URA.RU. «Конечно, направим [в СМИ]. Эксперты сдали заключение, сейчас мы дооформим и, я думаю, на следующей неделе представим», — заверил он. Напомним, что еще в 2024 году при поддержке Свердловского отделения «Деловой России» был разработан сайт для тех, кто желает отправиться в зону российской спецоперации на Украине. Сервис, которым уже пользуются власти региона, ведет учет добровольцев и помогает им лучше ориентироваться в ситуации. «В рамках работы с правительством области мы очень хорошо понимаем необходимость и важность выполнения планов по заключению контрактов с солдатами, желающими выполнять свой долг на СВО. Для этого мы создали сайт, который позволяет вести учет и заниматься лидогенерацией — то есть привлекать лиц, которые заинтересованы в службе. Правительство Свердловской области разместило сайт на всех информационных ресурсах», — объяснил Гункевич. Он добавил, что сейчас идет работа по улучшению сайта и работы колл-центров для сбора заявок от желающих отправиться на фронт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На пресс-конференции бизнес объединений в ТАСС, посвященной анализу ситуации в предпринимательской сфере региона по итогам прошлого года, лидер местных «делороссов» Леонид Гункевич рассказал о ключевых направлениях деятельности. Так, благодаря активной работе регионального отделения «Деловой России» по разработке инвестандарта Свердловская область сделала значительный скачок в рейтинге инвестиционной привлекательности. Регион поднялся с 50-го на 15-тое место. «Это очень серьезный вызов. Это стараниями, безусловно, правительства области, Дмитрия Ионина [вице-губернатора] и инвестиционного блока», — заявил Гункевич. В ходе пресс-конференции стало известно, что организация начала готовиться к юбилею основателя династии свердловских горнозаводчиков, уроженца Тулы, Никиты Демидова. В 2026 году будет отмечаться 370 лет с рождения промышленника. «Мы подписали соглашение с Тулой. Сейчас готовим поездку, чтобы мы поняли, как дух предпринимательства из региона и их предприятий перешел на Урал», — объяснил Гункевич. Члены «Деловой России», что приедут со всей страны, встретятся с губернатором, правительством. А еще познакомятся с тульским оружием, самоварами, пряниками. Также «Деловая Россия» ведет непрерывную работу по поддержке туристической деятельности в Свердловской области на федеральном уровне. В 2024 году была заказана правовая и организационная экспертиза о состоянии отрасли. В начале февраля документ будет представлен СМИ, рассказал Гункевич уже корреспонденту URA.RU. «Конечно, направим [в СМИ]. Эксперты сдали заключение, сейчас мы дооформим и, я думаю, на следующей неделе представим», — заверил он. Напомним, что еще в 2024 году при поддержке Свердловского отделения «Деловой России» был разработан сайт для тех, кто желает отправиться в зону российской спецоперации на Украине. Сервис, которым уже пользуются власти региона, ведет учет добровольцев и помогает им лучше ориентироваться в ситуации. «В рамках работы с правительством области мы очень хорошо понимаем необходимость и важность выполнения планов по заключению контрактов с солдатами, желающими выполнять свой долг на СВО. Для этого мы создали сайт, который позволяет вести учет и заниматься лидогенерацией — то есть привлекать лиц, которые заинтересованы в службе. Правительство Свердловской области разместило сайт на всех информационных ресурсах», — объяснил Гункевич. Он добавил, что сейчас идет работа по улучшению сайта и работы колл-центров для сбора заявок от желающих отправиться на фронт.