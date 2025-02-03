Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время командировки в Ульяновскую область испытал новый пикап местного производства. После тест-драйва глава региона отметил, что видит большой потенциал для кооперации с челябинскими предприятиями, сообщили URA.RU в правительстве региона.
«Глава региона ознакомился с производством автомобилей линейки УАЗ и пикапов „Соллерс“. Один из них он испытал в действии», — сообщили URA.RU в правительстве области.
Текслер, познакомившись с продукцией предприятия, увидел несколько вариантов сотрудничества между регионами. По его словам, челябинские заводы уже ведут с коллегами из Ульяновска переговоры по поводу реальных проектов.
В завершение визита на «родину Ленина», Текслер посетил музей истории и трудовой славы ОАО «УАЗ». Он ознакомился с историей предприятия. Посещение музея стало символичным событием, подчеркивающим исторические связи между Ульяновским автомобильным заводом и предприятиями Челябинской области — УралАЗом и ЧКПЗ.
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