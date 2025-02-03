03 февраля 2025

Челябинский губернатор Текслер испытал новый пикап в Ульяновске. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер оценил мощности автозавода в Ульяновске
Алексей Текслер оценил мощности автозавода в Ульяновске Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время командировки в Ульяновскую область испытал новый пикап местного производства. После тест-драйва глава региона отметил, что видит большой потенциал для кооперации с челябинскими предприятиями, сообщили URA.RU в правительстве региона.

«Глава региона ознакомился с производством автомобилей линейки УАЗ и пикапов „Соллерс“. Один из них он испытал в действии», — сообщили URA.RU в  правительстве области.

Текслер, познакомившись с продукцией предприятия, увидел несколько вариантов сотрудничества между регионами. По его словам, челябинские заводы уже ведут с коллегами из Ульяновска переговоры по поводу реальных проектов.

В завершение визита на «родину Ленина», Текслер посетил музей истории и трудовой славы ОАО «УАЗ». Он ознакомился с историей предприятия. Посещение музея стало символичным событием, подчеркивающим исторические связи между Ульяновским автомобильным заводом и предприятиями Челябинской области — УралАЗом и ЧКПЗ.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время командировки в Ульяновскую область испытал новый пикап местного производства. После тест-драйва глава региона отметил, что видит большой потенциал для кооперации с челябинскими предприятиями, сообщили URA.RU в правительстве региона. «Глава региона ознакомился с производством автомобилей линейки УАЗ и пикапов „Соллерс“. Один из них он испытал в действии», — сообщили URA.RU в  правительстве области. Текслер, познакомившись с продукцией предприятия, увидел несколько вариантов сотрудничества между регионами. По его словам, челябинские заводы уже ведут с коллегами из Ульяновска переговоры по поводу реальных проектов. В завершение визита на «родину Ленина», Текслер посетил музей истории и трудовой славы ОАО «УАЗ». Он ознакомился с историей предприятия. Посещение музея стало символичным событием, подчеркивающим исторические связи между Ульяновским автомобильным заводом и предприятиями Челябинской области — УралАЗом и ЧКПЗ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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