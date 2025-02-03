03 февраля 2025

В больнице Нижнего Тагила умерла пенсионерка, ожидая в очереди. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В очереди женщине неожиданно стало плохо (архивное фото)
В очереди женщине неожиданно стало плохо (архивное фото) Фото:

В поликлинике городской больницы №1 Нижнего Тагила (Свердловская область) скончалась пенсионерка. До смерти она ожидала на лавочке в очереди, сообщили очевидцы в соцсетях.

«Я пошла в поликлинику по адресу — ул. Окунева, 30. Поднялась на третий этаж около девяти часов утра. Смотрю, а там много народу, а медики пытаются привести в чувство пожилую женщину, которая бездыханно лежала на кушетке в коридоре. Я ждала своей очереди на прием 20 минут и видела, что все это время медперсонал изо всех сил старался вернуть ее к жизни, но, к сожалению, все их усилия оказались напрасны», — передала очевидица группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, врачи ставили ей капельницу и делали массаж сердца. Другие очевидцы ей рассказали, что она сидела тихо на лавочке, ожидая очереди на прием к врачу, но в какой-то момент ей стало плохо, резко упало давление и она потеряла сознание.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу областного Следственного комитета и минздрава за комментариями. В силовом ведомстве ответили, что к ним подобнная информация не поступало. Второй ответ ожидается.

Пенсионерку пытались спасти врачи
Пенсионерку пытались спасти врачи
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В поликлинике городской больницы №1 Нижнего Тагила (Свердловская область) скончалась пенсионерка. До смерти она ожидала на лавочке в очереди, сообщили очевидцы в соцсетях. «Я пошла в поликлинику по адресу — ул. Окунева, 30. Поднялась на третий этаж около девяти часов утра. Смотрю, а там много народу, а медики пытаются привести в чувство пожилую женщину, которая бездыханно лежала на кушетке в коридоре. Я ждала своей очереди на прием 20 минут и видела, что все это время медперсонал изо всех сил старался вернуть ее к жизни, но, к сожалению, все их усилия оказались напрасны», — передала очевидица группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, врачи ставили ей капельницу и делали массаж сердца. Другие очевидцы ей рассказали, что она сидела тихо на лавочке, ожидая очереди на прием к врачу, но в какой-то момент ей стало плохо, резко упало давление и она потеряла сознание. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу областного Следственного комитета и минздрава за комментариями. В силовом ведомстве ответили, что к ним подобнная информация не поступало. Второй ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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