В поликлинике городской больницы №1 Нижнего Тагила (Свердловская область) скончалась пенсионерка. До смерти она ожидала на лавочке в очереди, сообщили очевидцы в соцсетях.
«Я пошла в поликлинику по адресу — ул. Окунева, 30. Поднялась на третий этаж около девяти часов утра. Смотрю, а там много народу, а медики пытаются привести в чувство пожилую женщину, которая бездыханно лежала на кушетке в коридоре. Я ждала своей очереди на прием 20 минут и видела, что все это время медперсонал изо всех сил старался вернуть ее к жизни, но, к сожалению, все их усилия оказались напрасны», — передала очевидица группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».
По ее словам, врачи ставили ей капельницу и делали массаж сердца. Другие очевидцы ей рассказали, что она сидела тихо на лавочке, ожидая очереди на прием к врачу, но в какой-то момент ей стало плохо, резко упало давление и она потеряла сознание.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу областного Следственного комитета и минздрава за комментариями. В силовом ведомстве ответили, что к ним подобнная информация не поступало. Второй ответ ожидается.
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