03 февраля 2025

Закредитованность россиян снизилась впервые с 2022 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Необеспеченные ссуды уменьшились на 271 млрд рублей
Необеспеченные ссуды уменьшились на 271 млрд рублей Фото:

В декабре 2024 года общий объем кредитов россиян снизился на 192 млрд рублей до 36,9 трлн рублей, что стало первым падением с мая 2022 года, отметил тенденцию аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Согласно данным Центробанка, это указывает на то, что граждане стали больше погашать долги, чем брать новые кредиты.

«Замедление кредитования в России можно считать положительной тенденцией потому, что на этом фоне ожидается охлаждение инфляции в стране. Для этого ЦБ и ужесточал монетарную политику и условия выдачи займов», — заявил «Известиям» Чернов.

В Центробанке подтвердили изданию информацию о сокращении розничного кредитного портфеля, особенно по необеспеченным ссудам, которые уменьшились на 271 млрд рублей. Но в то же время отметили рост ипотечного кредитования и автокредитования. Регулятор связывает замедление кредитной активности с жесткой денежно-кредитной политикой и отсутствием масштабной господдержки в сфере ипотеки после июля 2024 года.

Ранее URA.RU писало о прогнозах на изменения ключевой ставки в 2025 году. С конца 2024-го она составляет 21%. Банк России ожидает, что ужесточение денежно-кредитной политики позволит переломить рост цен за счет снижения спроса. Однако экономисты опасаются в новых экономических реалиях традиционные меры ЦБ РФ дадут обратный эффект и создадут новый вид инфляции.

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В декабре 2024 года общий объем кредитов россиян снизился на 192 млрд рублей до 36,9 трлн рублей, что стало первым падением с мая 2022 года, отметил тенденцию аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Согласно данным Центробанка, это указывает на то, что граждане стали больше погашать долги, чем брать новые кредиты. «Замедление кредитования в России можно считать положительной тенденцией потому, что на этом фоне ожидается охлаждение инфляции в стране. Для этого ЦБ и ужесточал монетарную политику и условия выдачи займов», — заявил «Известиям» Чернов. В Центробанке подтвердили изданию информацию о сокращении розничного кредитного портфеля, особенно по необеспеченным ссудам, которые уменьшились на 271 млрд рублей. Но в то же время отметили рост ипотечного кредитования и автокредитования. Регулятор связывает замедление кредитной активности с жесткой денежно-кредитной политикой и отсутствием масштабной господдержки в сфере ипотеки после июля 2024 года. Ранее URA.RU писало о прогнозах на изменения ключевой ставки в 2025 году. С конца 2024-го она составляет 21%. Банк России ожидает, что ужесточение денежно-кредитной политики позволит переломить рост цен за счет снижения спроса. Однако экономисты опасаются в новых экономических реалиях традиционные меры ЦБ РФ дадут обратный эффект и создадут новый вид инфляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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