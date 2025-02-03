Закредитованность россиян снизилась впервые с 2022 года

В декабре 2024 года общий объем кредитов россиян снизился на 192 млрд рублей до 36,9 трлн рублей, что стало первым падением с мая 2022 года, отметил тенденцию аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Согласно данным Центробанка, это указывает на то, что граждане стали больше погашать долги, чем брать новые кредиты.
«Замедление кредитования в России можно считать положительной тенденцией потому, что на этом фоне ожидается охлаждение инфляции в стране. Для этого ЦБ и ужесточал монетарную политику и условия выдачи займов», — заявил «Известиям» Чернов.
В Центробанке подтвердили изданию информацию о сокращении розничного кредитного портфеля, особенно по необеспеченным ссудам, которые уменьшились на 271 млрд рублей. Но в то же время отметили рост ипотечного кредитования и автокредитования. Регулятор связывает замедление кредитной активности с жесткой денежно-кредитной политикой и отсутствием масштабной господдержки в сфере ипотеки после июля 2024 года.
Ранее URA.RU писало о прогнозах на изменения ключевой ставки в 2025 году. С конца 2024-го она составляет 21%. Банк России ожидает, что ужесточение денежно-кредитной политики позволит переломить рост цен за счет снижения спроса. Однако экономисты опасаются в новых экономических реалиях традиционные меры ЦБ РФ дадут обратный эффект и создадут новый вид инфляции.
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