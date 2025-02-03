Приговор в отношении объявленного в международный розыск экс-замглавы МУ ЖКХ администрации Перми и бизнесмена Александра Морозова оставлен без изменений. Такое решение принял Пермский краевой суд.
«Апелляция оставила без изменения заочный приговор Александру Морозову», — на решение ведомства ссылается «РБК-Пермь». В ходе рассмотрения 95-томного уголовного дела 31 января была устранена всего одна опечатка.
Предпринимателя признали виновным в мошенничестве на сумму, превышающую 26,2 млн рублей. Его приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей.
Уголовное дело в отношении Морозова возбудили еще в 2015 году. По версии следствия, были похищены деньги жителей Прикамья, которые расплачивались за различные коммунальные услуги. По факту никакие работы в обслуживаемых домах не проводились.
Не дожидаясь встречи с силовиками, Морозов покинул РФ. В 2016 году пермского бизнесмена заочно арестовали. На слушаниях дела адвокаты заявляли, что не знают, где сейчас находится подзащитный.
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