03 февраля 2025

Суд оставил без изменений приговор пермскому бизнесмену, за которым гоняется Интерпол. Фото

Сбежавшего за границу пермского бизнесмена Морозова заочно осудили за хищение
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Морозов уехал из России в 2015 году
Александр Морозов уехал из России в 2015 году Фото:

Приговор в отношении объявленного в международный розыск экс-замглавы МУ ЖКХ администрации Перми и бизнесмена Александра Морозова оставлен без изменений. Такое решение принял Пермский краевой суд.

«Апелляция оставила без изменения заочный приговор Александру Морозову», — на решение ведомства ссылается «РБК-Пермь». В ходе рассмотрения 95-томного уголовного дела 31 января была устранена всего одна опечатка.

Предпринимателя признали виновным в мошенничестве на сумму, превышающую 26,2 млн рублей. Его приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении Морозова возбудили еще в 2015 году. По версии следствия, были похищены деньги жителей Прикамья, которые расплачивались за различные коммунальные услуги. По факту никакие работы в обслуживаемых домах не проводились.

Не дожидаясь встречи с силовиками, Морозов покинул РФ. В 2016 году пермского бизнесмена заочно арестовали. На слушаниях дела адвокаты заявляли, что не знают, где сейчас находится подзащитный.

По одной из версий, Александр Морозов скрывается на территории Северного Кипра
По одной из версий, Александр Морозов скрывается на территории Северного Кипра
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Приговор в отношении объявленного в международный розыск экс-замглавы МУ ЖКХ администрации Перми и бизнесмена Александра Морозова оставлен без изменений. Такое решение принял Пермский краевой суд. «Апелляция оставила без изменения заочный приговор Александру Морозову», — на решение ведомства ссылается «РБК-Пермь». В ходе рассмотрения 95-томного уголовного дела 31 января была устранена всего одна опечатка. Предпринимателя признали виновным в мошенничестве на сумму, превышающую 26,2 млн рублей. Его приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении Морозова возбудили еще в 2015 году. По версии следствия, были похищены деньги жителей Прикамья, которые расплачивались за различные коммунальные услуги. По факту никакие работы в обслуживаемых домах не проводились. Не дожидаясь встречи с силовиками, Морозов покинул РФ. В 2016 году пермского бизнесмена заочно арестовали. На слушаниях дела адвокаты заявляли, что не знают, где сейчас находится подзащитный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...