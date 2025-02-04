Аренда здания бывшего поста ДПС в Петербурге вызывает вопросы

В Санкт-Петербурге на Таллинском шоссе появилось объявление об аренде здания, ранее использовавшегося как пост ДПС. Объект сдается за 1800 рублей в месяц, поделился с «Фонтанкой» читатель.
«Речь идет об одноэтажном здании с навесом площадью 177,8 кв. м по адресу: Таллинское шоссе, 194, строение 1А. В объявлении отмечается, что такое помещение нa въездe в горoд пoдxoдит под любую деятельнocть. В частности, там можно разместить офис, станцию техобслуживания, мойку авто или общeпит. Цена в объявлении указана необычно низкая — всего 1800 рублей в месяц», — пишет «Фонтанка».
Согласно данным Росреестра, здание находится в федеральной собственности и принадлежит Федеральному государственному унитарному предприятию «Дирекция по инвестиционной деятельности». На данный момент в реестре не указаны какие-либо арендные обременения. Однако, по информации с сервиса «Яндекс-Панорама», пост ДПС покинул здание между 2019 и 2022 годами.
На контактный номер, указанный в объявлении, ответил мужчина по имени Руслан, который рассказал «Фонтанке», что является арендатором объекта и сдает его в субаренду. Он признал ошибку в цене, указав, что желаемая арендная плата составляет 1 миллион рублей в месяц. Руслан также упомянул, что здание можно адаптировать под кафе, обшив пространство под навесом.
На данный момент остается неясным, насколько законно действует арендатор, предлагая здание в субаренду, и соответствует ли его деятельность условиям федеральной собственности. Ответы от ведомств ожидаются для прояснения ситуации.
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