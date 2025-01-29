29 января 2025

Рост стоимости бензина в Пермском крае замедлился

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на дизельное топливо в конце января в Пермском крае выросли незначительно
Цены на дизельное топливо в конце января в Пермском крае выросли незначительно Фото:

В период 21 по 27 января 2025 года стоимость бензина в Пермском крае в среднем выросла на 1 копейку. Обновленные данные предоставила Федеральная служба государственной статистики.

«За период с 11 по 27 января 2025 года в Пермском крае бензин марки АИ-92 подорожал на 1 копейку — до 55,72 рублей за литр, АИ-95 достиг 60,54, а АИ-98 — 83,94 рубля. Цены на дизельное топливо также выросли незначительно. Литр продается за 71,26 рублей», — сообщается на сайте Росстата.

В конце января бензин в России в среднем подешевел на 12,5%. Цены упали на топливо судовое (-15,2%), бензин автомобильный (-12,5%), пропан и бутан сжиженные (-7,8%).  При этом наибольшее снижение цен отмечено в Ямало-Ненецком автономном округе.

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В период 21 по 27 января 2025 года стоимость бензина в Пермском крае в среднем выросла на 1 копейку. Обновленные данные предоставила Федеральная служба государственной статистики. «За период с 11 по 27 января 2025 года в Пермском крае бензин марки АИ-92 подорожал на 1 копейку — до 55,72 рублей за литр, АИ-95 достиг 60,54, а АИ-98 — 83,94 рубля. Цены на дизельное топливо также выросли незначительно. Литр продается за 71,26 рублей», — сообщается на сайте Росстата. В конце января бензин в России в среднем подешевел на 12,5%. Цены упали на топливо судовое (-15,2%), бензин автомобильный (-12,5%), пропан и бутан сжиженные (-7,8%).  При этом наибольшее снижение цен отмечено в Ямало-Ненецком автономном округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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