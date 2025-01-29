Рост стоимости бензина в Пермском крае замедлился

В период 21 по 27 января 2025 года стоимость бензина в Пермском крае в среднем выросла на 1 копейку. Обновленные данные предоставила Федеральная служба государственной статистики.
«За период с 11 по 27 января 2025 года в Пермском крае бензин марки АИ-92 подорожал на 1 копейку — до 55,72 рублей за литр, АИ-95 достиг 60,54, а АИ-98 — 83,94 рубля. Цены на дизельное топливо также выросли незначительно. Литр продается за 71,26 рублей», — сообщается на сайте Росстата.
В конце января бензин в России в среднем подешевел на 12,5%. Цены упали на топливо судовое (-15,2%), бензин автомобильный (-12,5%), пропан и бутан сжиженные (-7,8%). При этом наибольшее снижение цен отмечено в Ямало-Ненецком автономном округе.
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