Владельцу миасской «Солнечной долины» разрешили строить канатную дорогу

Деньги на строительство дороги ООО «Стрела» получила от Минэкономразвития РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Госэкспертиза одобрила строительство канатной дороги в Миассе Челябинской области на горнолыжном курорте «Солнечная долина». Строить ее будет компания ООО «Стрела», одним из собственников которой является челябинский бизнесмен и владелец ГЛК Олег Сиротин.

«Строительство канатной дороги (ППКД-3) на горнолыжном курорте „Солнечная долина“ в Миассе. Объект будет расположен в Миассе в селе Сыростан на склоне горы Известная», — сообщается на сайте госреестра.

Ранее владелец миасской «Солнечной долины» получил льготный кредит на строительство этого объекта от Минэкономразвития РФ. Всего по России отбор по программе прошли десять проектов аквапарков, девять проектов создания инфраструктуры горнолыжных комплексов и три проекта строительства круглогодичных парков развлечений. Их общее количество посетителей планируется на уровне 21,8 млн человек в год. Объем кредитного портфеля на развитие всех туристических объектов по РФ составит более 101 млрд рублей.

Согласно сервису «Сбис», Олег Сиротин владеет гостиницей «Парк Тургояк» (51%), ООО Золотой пляж (76%), ГЛК «Солнечная долина» (65%), Школой путешествий Федора Конюхова (50%). Ранее челябинскому бизнесмену в Миассе разрешили построить спортивный отель «Пальмира 3». Проект получил положительное заключение госэкспертизы в 2022 году.