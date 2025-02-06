Во Франции пытаются остановить работу «Русского дома»

Франция предпринимает меры для прекращения деятельности Русского дома в Париже. Об этом сообщил российский посол во Франции Алексей Мешков. По его словам, были заморожены счета организации.
«Сейчас предпринимаются попытки полностью заморозить работу Русского дома за счет того, что заморозили счета», — сказал Мешков в разговоре с РИА Новости. Посол отметил, что с французской стороной ведутся сложные переговоры по данному вопросу, особенно учитывая, что Русский дом функционирует здесь легально, основываясь на двустороннем соглашении. Он добавил, что это негативное развитие событий происходило в последние недели.
Ранее Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с требованием закрыть Русский дом в Баку, объяснив это его незарегистрированным статусом юридического лица. В течение ближайших полутора месяцев Русский дом в Баку должен освободить занимаемое помещение, поскольку владелец здания принял решение о его срочной продаже.
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