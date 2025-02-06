Во Франции пытаются остановить работу «Русского дома»

Посол РФ во Франции Мешков: в Париже хотят прекратить деятельность Русского дома
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Франция предпринимает попытки полностью блокировать работу Русского дома в Париже
Франция предпринимает попытки полностью блокировать работу Русского дома в Париже Фото:

Франция предпринимает меры для прекращения деятельности Русского дома в Париже. Об этом сообщил российский посол во Франции Алексей Мешков. По его словам, были заморожены счета организации.

«Сейчас предпринимаются попытки полностью заморозить работу Русского дома за счет того, что заморозили счета», — сказал Мешков в разговоре с РИА Новости. Посол отметил, что с французской стороной ведутся сложные переговоры по данному вопросу, особенно учитывая, что Русский дом функционирует здесь легально, основываясь на двустороннем соглашении. Он добавил, что это негативное развитие событий происходило в последние недели.

Ранее Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с требованием закрыть Русский дом в Баку, объяснив это его незарегистрированным статусом юридического лица. В течение ближайших полутора месяцев Русский дом в Баку должен освободить занимаемое помещение, поскольку владелец здания принял решение о его срочной продаже.

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Франция предпринимает меры для прекращения деятельности Русского дома в Париже. Об этом сообщил российский посол во Франции Алексей Мешков. По его словам, были заморожены счета организации. «Сейчас предпринимаются попытки полностью заморозить работу Русского дома за счет того, что заморозили счета», — сказал Мешков в разговоре с РИА Новости. Посол отметил, что с французской стороной ведутся сложные переговоры по данному вопросу, особенно учитывая, что Русский дом функционирует здесь легально, основываясь на двустороннем соглашении. Он добавил, что это негативное развитие событий происходило в последние недели. Ранее Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с требованием закрыть Русский дом в Баку, объяснив это его незарегистрированным статусом юридического лица. В течение ближайших полутора месяцев Русский дом в Баку должен освободить занимаемое помещение, поскольку владелец здания принял решение о его срочной продаже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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