В Челябинской области объявили о поиске 15-летней девочки из Башкортостана. Школьница пропала 30 января 2025 года, и до сих пор никто не знает, где она, рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде «БашРегионСпас».
«Разыскивается Максимова Елизавета Андреевна, 15 лет. С 30 января ее местонахождение неизвестно. Город Уфа, Республика Башкортостан», — говорится в сообщении поискового отряда.
Рост Елизаветы — около 170 см, она среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Была одета в серый пуховик, черные брюки и такого же цвета ботики. Тех, кто что-либо знает о судьбе школьницы, просят позвонить по телефону: 8 (937) 3-102-112 или 112. Также можно связаться с волонтерами челябинского поискового отряда «Легион-СПАС» по телефону 8 (351) 2-777-911.
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