08 февраля 2025

Пропавшую 15-летнюю девочку из Башкирии ищут в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пропавшую 30 января девочку ищут в Уфе и соседних областях
Пропавшую 30 января девочку ищут в Уфе и соседних областях Фото:

В Челябинской области объявили о поиске 15-летней девочки из Башкортостана. Школьница пропала 30 января 2025 года, и до сих пор никто не знает, где она, рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде «БашРегионСпас».

«Разыскивается Максимова Елизавета Андреевна, 15 лет. С 30 января ее местонахождение неизвестно. Город Уфа, Республика Башкортостан», — говорится в сообщении поискового отряда.

Рост Елизаветы — около 170 см, она среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Была одета в серый пуховик, черные брюки и такого же цвета ботики. Тех, кто что-либо знает о судьбе школьницы, просят позвонить по телефону: 8 (937) 3-102-112 или 112. Также можно связаться с волонтерами челябинского поискового отряда «Легион-СПАС» по телефону 8 (351) 2-777-911.

У пропавшей девочки темно-русые волосы и серо-голубые глаза
У пропавшей девочки темно-русые волосы и серо-голубые глаза
Фото:

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В Челябинской области объявили о поиске 15-летней девочки из Башкортостана. Школьница пропала 30 января 2025 года, и до сих пор никто не знает, где она, рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде «БашРегионСпас». «Разыскивается Максимова Елизавета Андреевна, 15 лет. С 30 января ее местонахождение неизвестно. Город Уфа, Республика Башкортостан», — говорится в сообщении поискового отряда. Рост Елизаветы — около 170 см, она среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Была одета в серый пуховик, черные брюки и такого же цвета ботики. Тех, кто что-либо знает о судьбе школьницы, просят позвонить по телефону: 8 (937) 3-102-112 или 112. Также можно связаться с волонтерами челябинского поискового отряда «Легион-СПАС» по телефону 8 (351) 2-777-911.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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