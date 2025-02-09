Славянск-на-Кубани подвергся атаке БПЛА в ночь на 10 февраля

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами город Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. Нападение отразили средства противовоздушной обороны.
«Беспилотники ВСУ атакуют город Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. Работает ПВО. Ранее местные власти предупреждали об опасности дронов в регионе», — сообщил telegram-канал Mash.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Министерства обороны РФ с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Ночью 9 февраля Украина запустила 35 дронов в направлении российских регионов, в том числе по Краснодарскому краю. Беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области, в результате чего пострадал один мирный житель. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем telegram-канале, пишет «Национальная служба новостей».
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