09 февраля 2025

Славянск-на-Кубани подвергся атаке БПЛА в ночь на 10 февраля

© Служба новостей «URA.RU»
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БПЛА атаковали Славянск-на-Кубани
БПЛА атаковали Славянск-на-Кубани Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами город Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. Нападение отразили средства противовоздушной обороны.

«Беспилотники ВСУ атакуют город Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. Работает ПВО. Ранее местные власти предупреждали об опасности дронов в регионе», — сообщил telegram-канал Mash.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Министерства обороны РФ с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ночью 9 февраля Украина запустила 35 дронов в направлении российских регионов, в том числе по Краснодарскому краю. Беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области, в результате чего пострадал один мирный житель. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем telegram-канале, пишет «Национальная служба новостей».

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами город Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. Нападение отразили средства противовоздушной обороны. «Беспилотники ВСУ атакуют город Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. Работает ПВО. Ранее местные власти предупреждали об опасности дронов в регионе», — сообщил telegram-канал Mash. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Министерства обороны РФ с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ночью 9 февраля Украина запустила 35 дронов в направлении российских регионов, в том числе по Краснодарскому краю. Беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области, в результате чего пострадал один мирный житель. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем telegram-канале, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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