Украина атаковала Россию десятками беспилотников: карта СВО 9 февраля

Минобороны РФ: за ночь силы ПВО уничтожили 35 беспилотников ВСУ

09 февраля 2025 в 12:33 Размер текста - 17 +

Бойцы ВС РФ ликвидировали группу польских наемников Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина запустила 35 беспилотников в направлении российских регионов в течение прошедшей ночи, один из них был уничтожен над Ленинградской областью. В свою очередь, российские штурмовики ликвидировали группу из более чем десяти польских наемников. Кроме того, военнослужащие оказывают помощь и эвакуируют мирных жителей освобожденного Дзержинска в ДНР. Ход событий и карта спецоперации — в материале URA.RU. Условные обозначения URA.RU Украина пыталась атаковать Россию десятками беспилотников Министерство обороны России сообщило, что украинская сторона запустила 35 беспилотных летательных аппаратов в сторону российских территорий: 18 БПЛА — над территорией Курской области, по четыре — над территорией Орловской области и Краснодарского края, по три — над территорией Воронежской и Ростовской областей и по одному — над территориями Брянской, Тульской областей и Республики Крым. «За одну ночь наши силы ПВО успешно сбили все 35 беспилотников, направленных на российские регионы», — указали в ведомстве. Украина атаковала Ленинградскую область Министерство обороны России заявило о том, что над Ленинградской областью был сбит украинский беспилотник. «Один украинский беспилотник был уничтожен российскими противовоздушными средствами над территорией Ленинградской области», — сообщили в официальном telegram-канале министерства. Российские военные оказывают поддержку населению в освобожденном Дзержинске Военнослужащие РФ занимаются оказанием помощи и эвакуацией гражданских лиц в освобожденном городе Дзержинск (украинское название — Торецк) на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил командир штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии, входящей в группировку войск «Центр», подполковник Иван Шульга. «Мы продолжаем встречать гражданское население, многие из них нуждаются в медицинской помощи. Также мы организуем их эвакуацию из города Дзержинск, где до сих пор остается много людей», — отметил он в диалоге с ТАСС. Российские штурмовики ликвидировали группу польских наемников В ходе операции по освобождению Дзержинска (украинское название — Торецк), российские штурмовики уничтожили группу из более чем десяти польских наемников, которые находились в одном из многоэтажных зданий города. Об этом рассказал журналистам военнослужащий из штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии, входящей в состав группировки войск «Центр», Артур Хазарьян. «Мы вошли в здание и обнаружили там поляков. Зачистка заняла около семи часов. Их было больше десяти», — поделился Хазарьян. Он также добавил, что большинство украинских военнослужащих, занимавших позиции в этом районе, были мобилизованы недавно. После нейтрализации более опытных солдат ВСУ многие из них сдавались в плен. Медсестра мотострелкового подразделения закрыла собой от осколков раненого бойца Ефрейтор Людмила Болилая активно участвовала в оказании как неотложной, так и плановой медицинской помощи раненым военнослужащим и гражданскому населению. Во время артиллерийского обстрела с использованием кассетных боеприпасов со стороны ВСУ, многие из подразделения получили ранения. «Находясь в пункте управления, ефрейтор Болилая проявила хладнокровие в критической ситуации. Она выбежала наружу и, несмотря на продолжающийся обстрел, начала оказывать первую медицинскую помощь раненым, подготавливая их к эвакуации», — сообщили в Минобороны. Даже когда обстрел усилился и затронул эвакуационную группу, Болилая продолжала помогать тяжело раненому солдату. «Она прикрыла его своим телом, защитив от поражающих элементов и осколков», — отметили в ведомстве. Благодаря ее действиям удалось спасти жизнь военнослужащему, хотя сама Болилая получила многочисленные ранения и была немедленно госпитализирована. «За проявленный героизм, мужество и самопожертвование при выполнении воинского долга ефрейтор Людмила Болилая была представлена к высшей государственной награде», — добавили в Минобороны. Боец РФ четыре дня ликвидировал солдат ВСУ, оставаясь незамеченным Сержант Василий Мастюгин, командир взвода штурмового подразделения под позывным «птица», провел четыре дня в тылу ВСУ и эффективно уничтожал солдат противника в процессе операции по освобождению Дзержинска в ДНР. Детали его действий раскрыл подполковник Иван Шульга, командир штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии, входящей в состав группировки войск «Центр». «Наши штурмовые группы двигались под нашим наблюдением. Во время одного из таких перемещений противник активировал средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что привело к временной потере связи с 'птицей'. Однако, после восстановления сигнала, мы снова установили связь с военнослужащим», — рассказал Шульга. По его словам, Мастюгин оказался на значительном удалении от основных позиций, примерно в 500 метрах за линией фронта украинских войск. «Он находился там около четырех дней. Когда украинские силы перемещались, мы передавали ему корректировку огня, и он открывал огонь из стрелкового оружия. Противник не мог понять, откуда идет огонь», — добавил подполковник Шульга. При атаке ВСУ пострадала жительница Горловки Мирная жительница города Горловка в ДНР получила ранения в результате атаки беспилотника ВСУ. «В результате удара БПЛА украинских террористов 08.02.2025 в поселке шахты им. Ю. А. Гагарина ранена мирная жительница Горловки», — сообщил мэр города Иван Приходько через свой telegram-канал. В Харьковской области ВС РФ уничтожили штурмовую группу ВСУ Российские военнослужащие успешно уничтожили украинскую штурмовую группу, которая готовилась форсировать реку Волчью на волчанском направлении в Харьковской области. Об этом сообщили представители российских силовых структур агентству ТАСС. «На волчанском направлении операторы беспилотных летательных аппаратов и артиллеристы подразделения 'Север' провели успешную операцию, в результате которой была уничтожена штурмовая группа ВСУ. Группа готовилась ночью форсировать реку Волчью», — отметил собеседник агентства. Северная группировка уничтожила минометные расчеты ВСУ в приграничье Курской области Расчеты буксируемых гаубиц М-46 мотострелкового полка группировки войск «Север» в Курской области успешно уничтожили минометные расчеты ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ агентству ТАСС. В официальном сообщении отмечается, что операторы разведывательного БПЛА обнаружили позиции минометных расчетов ВСУ. После этого артиллерийские расчеты гаубиц М-46 нанесли точечный удар, уничтожив вражескую артиллерию. В интервью для ТАСС один из бойцов расчета гаубиц с позывным Фродо поделился деталями операции. По его словам, во время боевой задачи к ним обратилась эвакуационная группа с просьбой о помощи. «Эвакуационная группа попросила отработать по миномету противника, так как они не могли вытащить наших раненых. Мы успешно поразили цель, что позволило выполнить задачу по эвакуации», — рассказал Фродо. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина запустила 35 беспилотников в направлении российских регионов в течение прошедшей ночи, один из них был уничтожен над Ленинградской областью. В свою очередь, российские штурмовики ликвидировали группу из более чем десяти польских наемников. Кроме того, военнослужащие оказывают помощь и эвакуируют мирных жителей освобожденного Дзержинска в ДНР. Ход событий и карта спецоперации — в материале URA.RU. Министерство обороны России сообщило, что украинская сторона запустила 35 беспилотных летательных аппаратов в сторону российских территорий: 18 БПЛА — над территорией Курской области, по четыре — над территорией Орловской области и Краснодарского края, по три — над территорией Воронежской и Ростовской областей и по одному — над территориями Брянской, Тульской областей и Республики Крым. «За одну ночь наши силы ПВО успешно сбили все 35 беспилотников, направленных на российские регионы», — указали в ведомстве. Министерство обороны России заявило о том, что над Ленинградской областью был сбит украинский беспилотник. «Один украинский беспилотник был уничтожен российскими противовоздушными средствами над территорией Ленинградской области», — сообщили в официальном telegram-канале министерства. Военнослужащие РФ занимаются оказанием помощи и эвакуацией гражданских лиц в освобожденном городе Дзержинск (украинское название — Торецк) на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил командир штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии, входящей в группировку войск «Центр», подполковник Иван Шульга. «Мы продолжаем встречать гражданское население, многие из них нуждаются в медицинской помощи. Также мы организуем их эвакуацию из города Дзержинск, где до сих пор остается много людей», — отметил он в диалоге с ТАСС. В ходе операции по освобождению Дзержинска (украинское название — Торецк), российские штурмовики уничтожили группу из более чем десяти польских наемников, которые находились в одном из многоэтажных зданий города. Об этом рассказал журналистам военнослужащий из штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии, входящей в состав группировки войск «Центр», Артур Хазарьян. «Мы вошли в здание и обнаружили там поляков. Зачистка заняла около семи часов. Их было больше десяти», — поделился Хазарьян. Он также добавил, что большинство украинских военнослужащих, занимавших позиции в этом районе, были мобилизованы недавно. После нейтрализации более опытных солдат ВСУ многие из них сдавались в плен. Ефрейтор Людмила Болилая активно участвовала в оказании как неотложной, так и плановой медицинской помощи раненым военнослужащим и гражданскому населению. Во время артиллерийского обстрела с использованием кассетных боеприпасов со стороны ВСУ, многие из подразделения получили ранения. «Находясь в пункте управления, ефрейтор Болилая проявила хладнокровие в критической ситуации. Она выбежала наружу и, несмотря на продолжающийся обстрел, начала оказывать первую медицинскую помощь раненым, подготавливая их к эвакуации», — сообщили в Минобороны. Даже когда обстрел усилился и затронул эвакуационную группу, Болилая продолжала помогать тяжело раненому солдату. «Она прикрыла его своим телом, защитив от поражающих элементов и осколков», — отметили в ведомстве. Благодаря ее действиям удалось спасти жизнь военнослужащему, хотя сама Болилая получила многочисленные ранения и была немедленно госпитализирована. «За проявленный героизм, мужество и самопожертвование при выполнении воинского долга ефрейтор Людмила Болилая была представлена к высшей государственной награде», — добавили в Минобороны. Сержант Василий Мастюгин, командир взвода штурмового подразделения под позывным «птица», провел четыре дня в тылу ВСУ и эффективно уничтожал солдат противника в процессе операции по освобождению Дзержинска в ДНР. Детали его действий раскрыл подполковник Иван Шульга, командир штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии, входящей в состав группировки войск «Центр». «Наши штурмовые группы двигались под нашим наблюдением. Во время одного из таких перемещений противник активировал средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что привело к временной потере связи с 'птицей'. Однако, после восстановления сигнала, мы снова установили связь с военнослужащим», — рассказал Шульга. По его словам, Мастюгин оказался на значительном удалении от основных позиций, примерно в 500 метрах за линией фронта украинских войск. «Он находился там около четырех дней. Когда украинские силы перемещались, мы передавали ему корректировку огня, и он открывал огонь из стрелкового оружия. Противник не мог понять, откуда идет огонь», — добавил подполковник Шульга. Мирная жительница города Горловка в ДНР получила ранения в результате атаки беспилотника ВСУ. «В результате удара БПЛА украинских террористов 08.02.2025 в поселке шахты им. Ю. А. Гагарина ранена мирная жительница Горловки», — сообщил мэр города Иван Приходько через свой telegram-канал. Российские военнослужащие успешно уничтожили украинскую штурмовую группу, которая готовилась форсировать реку Волчью на волчанском направлении в Харьковской области. Об этом сообщили представители российских силовых структур агентству ТАСС. «На волчанском направлении операторы беспилотных летательных аппаратов и артиллеристы подразделения 'Север' провели успешную операцию, в результате которой была уничтожена штурмовая группа ВСУ. Группа готовилась ночью форсировать реку Волчью», — отметил собеседник агентства. Расчеты буксируемых гаубиц М-46 мотострелкового полка группировки войск «Север» в Курской области успешно уничтожили минометные расчеты ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ агентству ТАСС. В официальном сообщении отмечается, что операторы разведывательного БПЛА обнаружили позиции минометных расчетов ВСУ. После этого артиллерийские расчеты гаубиц М-46 нанесли точечный удар, уничтожив вражескую артиллерию. В интервью для ТАСС один из бойцов расчета гаубиц с позывным Фродо поделился деталями операции. По его словам, во время боевой задачи к ним обратилась эвакуационная группа с просьбой о помощи. «Эвакуационная группа попросила отработать по миномету противника, так как они не могли вытащить наших раненых. Мы успешно поразили цель, что позволило выполнить задачу по эвакуации», — рассказал Фродо.