Владелец секции скалолазания в Челябинске пойдет под суд за перелом у ребенка

Владелец секции скалолазания «Хочу Лазать» в Челябинске пойдет под суд за перелом позвоночника у семилетней девочки, который она получила во время тренировки. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего индивидуального предпринимателя, владельца центра „Хочу Лазать“. Он обвиняется по пункту „в “ части второй статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни)», — сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области в telegram-канале.
Инцидент произошел 20 августа прошлого года на «Изумрудном карьере», где были организованы тренировки от центра скалолазания «Хочу Лазать». Семилетняя девочка под присмотром 15-летнего инструктора поднялась на высоту более двух с половиной метров и упала вниз. Ребенок получил компрессионный перелом двух позвонков, закрытый перелом лодыжки. Травмы были квалифицированные как тяжкий вред здоровью.
Владелец не обеспечил безопасность проведения занятий, полагает следствие. Тренерами были неквалифицированные специалисты, которые не знали технику безопасности. Уголовное дело для рассмотрения по существу передано в Центральный районный суд Челябинска.
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