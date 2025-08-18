Возле города Сим на трассе М5 в Челябинской области перевернулась фура, которая перевозила лошадей. По словам очевидцев, почти все животные погибли.
«Перевернулась фура после заправки у города Сим. Думаю, комментарии не нужны. Половина животных мертвы, часть мучается от множественных переломов. Зрелище не для слабонервных, страшное зрелище», — говорит голос за кадром на виде telegram-канала Baza.
По информации очевидцев, у автомобиля заглох двигатель и тормозная система вышла из строя. По предварительным данным, водитель большегруза транспортировал животных в Монголию.
