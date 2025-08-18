В Челябинской области перевернулась фура с лошадьми, животные погибли. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По предварительным данным, лошадей везли в Монголию (архивное фото)
По предварительным данным, лошадей везли в Монголию (архивное фото) Фото:

Возле города Сим на трассе М5 в Челябинской области перевернулась фура, которая перевозила лошадей. По словам очевидцев, почти все животные погибли.

«Перевернулась фура после заправки у города Сим. Думаю, комментарии не нужны. Половина животных мертвы, часть мучается от множественных переломов. Зрелище не для слабонервных, страшное зрелище», — говорит голос за кадром на виде telegram-канала Baza. 

По информации очевидцев, у автомобиля заглох двигатель и тормозная система вышла из строя. По предварительным данным, водитель большегруза транспортировал животных в Монголию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Возле города Сим на трассе М5 в Челябинской области перевернулась фура, которая перевозила лошадей. По словам очевидцев, почти все животные погибли. «Перевернулась фура после заправки у города Сим. Думаю, комментарии не нужны. Половина животных мертвы, часть мучается от множественных переломов. Зрелище не для слабонервных, страшное зрелище», — говорит голос за кадром на виде telegram-канала Baza.  По информации очевидцев, у автомобиля заглох двигатель и тормозная система вышла из строя. По предварительным данным, водитель большегруза транспортировал животных в Монголию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...