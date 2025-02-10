В Госдуме объяснили, зачем меняется система оплаты за отопление

Депутат Разворотнева: в РФ изменили порядок оплаты за отопление для прозрачности
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В России изменили порядок оплаты за отопление
В России изменили порядок оплаты за отопление Фото:

Оплата отопления по факту использования более прозрачна и понятна для граждан, а также облегчает расчеты между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. 

«Система оплаты по факту более понятна в расчетах и прозрачна. Таким образом граждане смогут проверить, какими были реальные показания приборов учета, и сравнить то, что ему написали в платежке. Расчеты между управляющими компаниями и ресурсниками тоже будут более понятны», — заявила Разворотнева. Ее слова передает РИА Новости.

Некоторые регионы, такие как Москва, где уже установлена система равномерной оплаты через весь год, нововведения не затронут. Эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук уточнил, что новые правила коснутся только тех субъектов РФ, которые планировали перейти на альтернативные схемы оплаты, но теперь это будет запрещено.

Ранее сообщалось, в России запретят регионам переходить на форму оплаты услуг за отопление, когда платеж разбивается равномерно на весь год. С 1 марта платежи будут производиться только в месяцы, когда услуга предоставляется. У тех регионов, кто перешел на оплату равномерными ежемесячными платежами, эта форма сохранится. Из-за нововведения в холодное время года счета за отопления теперь будут значительно выше.

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Оплата отопления по факту использования более прозрачна и понятна для граждан, а также облегчает расчеты между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.  «Система оплаты по факту более понятна в расчетах и прозрачна. Таким образом граждане смогут проверить, какими были реальные показания приборов учета, и сравнить то, что ему написали в платежке. Расчеты между управляющими компаниями и ресурсниками тоже будут более понятны», — заявила Разворотнева. Ее слова передает РИА Новости. Некоторые регионы, такие как Москва, где уже установлена система равномерной оплаты через весь год, нововведения не затронут. Эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук уточнил, что новые правила коснутся только тех субъектов РФ, которые планировали перейти на альтернативные схемы оплаты, но теперь это будет запрещено. Ранее сообщалось, в России запретят регионам переходить на форму оплаты услуг за отопление, когда платеж разбивается равномерно на весь год. С 1 марта платежи будут производиться только в месяцы, когда услуга предоставляется. У тех регионов, кто перешел на оплату равномерными ежемесячными платежами, эта форма сохранится. Из-за нововведения в холодное время года счета за отопления теперь будут значительно выше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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