Пермяк пришел на работу и едва не лишился руки

Житель Пермского края получил на работе тяжелую травму в результате несчастного случая. Речь о трактористе из Верещагинского округа, руку которого зажевало крутящимся валом.
«Работы проводились на полях вблизи животноводческого комплекса. Работник решил повторно осмотреть трактор и прицепной агрегат. Он заметил отсоединение цепочки на узле. Не отключив двигатель внутреннего сгорания трактора, он протянул левую руку к карабину цепочки и попытался его застегнуть. Однако крутящийся вал и крестовина карданной передачи зацепили его перчатку и стали закручивать руку мужчины», — отмечается в telegram-канале Государственной инспекции труда в Пермском крае.
У пострадавшего диагностировали множественные открытие переломы костей и фаланги пальца. Кроме того, зафиксированы обширные рваные раны на локте, кисти, предплечье. Это является травмами тяжелой степени. Причинами несчастного случая, по итогам расследования, стали грубые нарушения инструкции по охране труда. Работодателя обязали разработать план мероприятий, направленных на проведение внеплановых инструктажей и обучения сотрудников.
По данным замруководителя Госинспекции труда в Пермском крае Павла Бахтагареева, всего в 2024 году по причине неосторожности и поспешности пострадавших на предприятиях региона произошло 13 несчастных случаев.
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