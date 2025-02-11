После взрыва в котельной школьников Вильвы в Пермском крае перевели на дистант

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Учиться придется удаленно до починки котельной
Учиться придется удаленно до починки котельной Фото:

В поселке Вильва Пермского края пришлось закрыть школу. Сегодня в местной котельной разорвало котел. В администрации Добрянского округа сообщили, что здание школы в результате осталось без отопления.

«Школа, которая отапливалась от этой котельной, приняла решение перевести всех учеников на дистанционное обучение. Такой формат обучения будет действовать до полного восстановления подачи тепла», — говорится на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Кроме школы от котельной зависели магазины и фельдшерский пункт. Их пока будут отапливать с помощью радиаторов.

Как сообщало URA.RU ранее, днем 11 февраля в котельной из-за перегрева разорвало котел. Ожоги получили два человека. Один из них уже дома, а второй остается в больнице.

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В поселке Вильва Пермского края пришлось закрыть школу. Сегодня в местной котельной разорвало котел. В администрации Добрянского округа сообщили, что здание школы в результате осталось без отопления. «Школа, которая отапливалась от этой котельной, приняла решение перевести всех учеников на дистанционное обучение. Такой формат обучения будет действовать до полного восстановления подачи тепла», — говорится на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Кроме школы от котельной зависели магазины и фельдшерский пункт. Их пока будут отапливать с помощью радиаторов. Как сообщало URA.RU ранее, днем 11 февраля в котельной из-за перегрева разорвало котел. Ожоги получили два человека. Один из них уже дома, а второй остается в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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