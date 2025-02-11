После взрыва в котельной школьников Вильвы в Пермском крае перевели на дистант

В поселке Вильва Пермского края пришлось закрыть школу. Сегодня в местной котельной разорвало котел. В администрации Добрянского округа сообщили, что здание школы в результате осталось без отопления.
«Школа, которая отапливалась от этой котельной, приняла решение перевести всех учеников на дистанционное обучение. Такой формат обучения будет действовать до полного восстановления подачи тепла», — говорится на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
Кроме школы от котельной зависели магазины и фельдшерский пункт. Их пока будут отапливать с помощью радиаторов.
Как сообщало URA.RU ранее, днем 11 февраля в котельной из-за перегрева разорвало котел. Ожоги получили два человека. Один из них уже дома, а второй остается в больнице.
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