В Екатеринбурге цена на самые дорогие роды достигла 500 тысяч рублей: подробности

В Екатеринбурге цена на самые дорогие роды достигла 500 тысяч рублей

Стоимость родов в уральской столице может достигать 500 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге за ведение беременности и роды в частных клиниках можно отдать больше 500 тысяч рублей. Доплачивать родителям придется за партнерские роды, количество рождающихся малышей и сложность случая. Подробнее — в материале URA.RU.

«УГМК-здоровье»

В некоторых клиниках можно пройти весь цикл — от подготовки к зачатию до родов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ведение беременности стоит от 140 до 200 тысяч рублей. Цена зависит от квалификации врача. За роды придется заплатить отдельно — есть два пакета стоимостью 200 и 270 тысяч рублей. Доплатить за плановое кесарево сечение нужно будет 53,6 тысячи рублей, за многоплодную беременность или высокий риск — 50 тысяч рублей.

«Парацельс»

Физиологические роды стоят от 130 тысяч рублей, а кесарево сечение — от 170 тысяч (если детей несколько — 190-200 тысяч рублей). Доплата за плановую операцию составляет 45 тысяч рублей, за роды с категорией высокого риска — 70 тысяч рублей, а за партнерские — семь тысяч рублей. В медцентре есть и ведение беременности, за которое нужно будет заплатить от 125 до 140 тысяч рублей.

Уральский НИИ охраны материнства и младенчества

Институт специализируется на беременных с высокой группой риска. Родить естественным путем при отсутствии полиса ОМС там можно за 37,7 тысячи рублей, а с помощью кесарева — 45 тысяч (без стоимости койки). Почти за 70 тысяч рублей предлагают индивидуальное ведение родов и персонального врача.

В эту стоимость входят небольшие акушерские операции во время родов (например, вакуум). За ведение беременности придется заплатить от 24,3 до 56,6 тысячи рублей. Цена, в частности, зависит от сложности случая.

В некоторых госучреждениях тоже есть платные роды Фото: Илья Московец © URA.RU

Областной перинатальный центр

Эта клиника тоже государственная, однако предоставляет платные услуги. За один триместр ведения клинике нужно отдать от 19 до 48 тысяч рублей. За естественные роды или операцию придется заплатить от 89 до 120 тысяч рублей (в зависимости от ситуации). На сайте говорится, что берутся за беременных и новорожденных с патологиями.

Медицинский центр «Шанс»

Роддома там нет, однако предоставляются другие услуги в сфере акушерства-гинекологии. Например, за один триместр будущим родителям нужно заплатить от 18,2 до 24,6 тысячи рублей.

«СМТ-клиника»

Ведение всей беременности стоит 96 тысяч рублей. Мужчинам за обследование при планировании ребенка нужно будет заплатить 19,2 тысячи рублей, а женщинам — 25,7 тысячи рублей.