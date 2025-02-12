Десяткам тысяч челябинских металлургов несколько раз подняли зарплаты

В Челябинской области 64 тысячам металлургов в 2024 году несколько раз подняли зарплату. Как сообщили в пресс-службе челябинской областной организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), индексация помогла сохранить уровень доходов в условиях высокой инфляции.
«В 2024 году проявился тренд на индексацию зарплаты в несколько этапов. Это позволило перекрыть реальную инфляцию. Такая индексация прошла на ММК, Ашинском метзаводе, ЧЭМК и других предприятиях. Процесс охватил более 64 тысяч работников. В итоге в среднем рост превысил 16%», — уточнили в ГМПР.
Свои плоды принесли коллективные переговоры профсоюза с работодателями. Некоторые предприятия, среди них — «Донкарб графит», превысили положенные по закону выплаты за вредные и опасные условия. В результате в зависимости от класса условий труда стали платить от 5 до 12% от тарифа либо оклада. На этом же предприятии отдельные категории «вредников» получили право на увеличенный до 21 дня дополнительный отпуск.
Система бесплатного дополнительного медобслуживания начала действовать на ЗМЗ. Работникам начали компенсировать диагностику, лечение, приобретение лекарств и санаторно-курортное обслуживание. Программы добровольного медстрахования также реализуют на ММК, ЧТПЗ, Челябинском цинковом заводе, «Карабашмеди» и других предприятиях.
Ряд комбинатов увеличил единоразовые выплаты к личным юбилеям. На «Карабашмеди» материальная поддержка к личным юбилеям теперь составила от 10 тысяч до 25 тысяч рублей. Также работодатели выдавали деньги за рождение ребенка. Сумма единовременного пособия составила 20-22 тысячи рублей. Некоторые впервые стали выдавать единоразовую помощь в связи с рождением второго и третьего ребенка. Этим выплаты не ограничились. Многие работодатели продолжили компенсировать расходы на дорогу до работы и жилищные траты.
«Нововведения стали результатом работы профсоюзов и директоров по персоналу. Мы благодарим участников переговоров за сотрудничество. Однако высокая инфляция, рост тарифов ЖКХ, цен на бензин и налогов в сочетании с увеличением МРОТ и прожиточного минимума привели к снижению покупательной способности зарплаты. Это подчеркивает необходимость индексации зарплаты выше уровня потребительских цен», — отметил экономист обкома ГМПР Владимир Нечаев.
Профсоюзы и впредь будут следить за тем, как предприятия стимулируют сотрудников. Лучшую практику они стали обобщать, подготавливая рабочую тетрадь профактивиста.
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