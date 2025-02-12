У жителей Сатки отобрали право бесплатно посещать нацпарк «Зюраткуль»

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Жителей Саткинского муниципального округа приравняли к жителям других территорий
Жителей Саткинского муниципального округа приравняли к жителям других территорий Фото:

У жителей Саткинского муниципального округа Челябинской области отобрали право бесплатно посещать национальный парк «Зюраткуль», который находится на их территории. На саткинцев нажаловались жители соседнего Катав-Ивановского района, которые платили за посещение, сообщили в пресс-службе нацпарка.

«С 15 февраля жители Саткинского муниципального округа будут платить за посещение национального парка „Зюраткуль“. Стоимость остается прежней и составляет 200 рублей», — сообщила пресс-служба челябинского нацпарка на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

В прокуратуру пожаловались жители соседнего Катав-Ивановского района, которые живут на границе с нацпарком. Им приходилось платить за посещение, и они потребовали устранить несправедливость. И тогда жителей Саткинского муниципального округа приравняли к жителям других территорий.

Посещать нацпарк «Зюраткуль» можно только с наличными деньгами, напомнили в пресс-службе парка. Туристические зоны находятся далеко от вышек сотовой связи и оплата через терминал, зачастую, не проходит.

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У жителей Саткинского муниципального округа Челябинской области отобрали право бесплатно посещать национальный парк «Зюраткуль», который находится на их территории. На саткинцев нажаловались жители соседнего Катав-Ивановского района, которые платили за посещение, сообщили в пресс-службе нацпарка. «С 15 февраля жители Саткинского муниципального округа будут платить за посещение национального парка „Зюраткуль“. Стоимость остается прежней и составляет 200 рублей», — сообщила пресс-служба челябинского нацпарка на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». В прокуратуру пожаловались жители соседнего Катав-Ивановского района, которые живут на границе с нацпарком. Им приходилось платить за посещение, и они потребовали устранить несправедливость. И тогда жителей Саткинского муниципального округа приравняли к жителям других территорий. Посещать нацпарк «Зюраткуль» можно только с наличными деньгами, напомнили в пресс-службе парка. Туристические зоны находятся далеко от вышек сотовой связи и оплата через терминал, зачастую, не проходит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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