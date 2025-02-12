У жителей Сатки отобрали право бесплатно посещать нацпарк «Зюраткуль»

У жителей Саткинского муниципального округа Челябинской области отобрали право бесплатно посещать национальный парк «Зюраткуль», который находится на их территории. На саткинцев нажаловались жители соседнего Катав-Ивановского района, которые платили за посещение, сообщили в пресс-службе нацпарка.
«С 15 февраля жители Саткинского муниципального округа будут платить за посещение национального парка „Зюраткуль“. Стоимость остается прежней и составляет 200 рублей», — сообщила пресс-служба челябинского нацпарка на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
В прокуратуру пожаловались жители соседнего Катав-Ивановского района, которые живут на границе с нацпарком. Им приходилось платить за посещение, и они потребовали устранить несправедливость. И тогда жителей Саткинского муниципального округа приравняли к жителям других территорий.
Посещать нацпарк «Зюраткуль» можно только с наличными деньгами, напомнили в пресс-службе парка. Туристические зоны находятся далеко от вышек сотовой связи и оплата через терминал, зачастую, не проходит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!