У Путина появилась новая стратегия по Сирии

Президент РФ Владимир Путин выстраивает новую стратегию развития отношений между Россией и Сирией. С этим, как объяснила URA.RU политолог-международник, эксперт по Ближнему Востоку Елена Супонина, связан телефонный разговор Путина с лидером переходного периода Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа.
«Проведен обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации в Сирии. С российской стороны акцентирована принципиальная позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства. Подчеркнута важность реализации комплекса мер в целях устойчивой нормализации в стране, активизации межсирийского диалога с участием ведущих политических сил и этноконфессиональных групп населения. Владимир Путин подтвердил неизменную готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, включая оказание ее жителям гуманитарной помощи», — сказано в сообщении Кремля.
По информации пресс-службы президента, также речь шла о вопросах «практического взаимодействия в торгово-экономической, образовательной и иных областях». «Условлено продолжить такого рода полезные контакты для выработки широкой повестки дня развития двустороннего сотрудничества. Владимир Путин пожелал успехов Ахмеду Шараа в решении стоящих перед новым руководством страны задач на благо сирийского народа, с которым Россию исторически связывают отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества», — отмечено в пресс-релизе.
Это первый разговор Путина с новым сирийским лидером Шараа, который пришел к власти после свержения Башара Асада в начале декабря 2024 года. Как пояснила URA.RU эксперт-международник Елена Супонина, это означает, что «контакты с новой администрацией Сирии выходят на новый уровень».
«Тем более что у России остаются в Сирии военные базы, судьба которых еще не решена окончательно. Переговоры идут, хотя и сложно, но достаточно устойчиво. Доводилось разговаривать не так давно с людьми из окружения Шараа, которые выставляют сногсшибательные требования: например, вернуть Асада или выплатить контрибуции. Сам же Шараа настроен очень прагматично и по-деловому. Поэтому сегодняшний разговор настраивает на стратегические цели», — убеждена Елена Супонина.
По мнению политолога, Шараа останется «правителем Сирии, если с ним физически ничего не случится, на долгие годы». И именно из этого исходят российские власти. «Ахмад Шараа не собирается выпускать власть из своих рук. Он уже дал понять, что пришел надолго: переходный период в Сирии затягивается, объявлено, что только на выработку нового текста Конституции понадобится три года, а на проведение следующих выборов необходимо аж четыре года. И это несмотря на опасения, что страна будет подвергаться регулярным встряскам, что, на мой взгляд, неизбежно», — считает Супонина.
Для нового сирийского президента, уточнила эксперт, важно диверсифицировать международные отношения. Это не означает разрыва связей с Россией. «К власти в Сирии пришли люди, тесно связанные с Турцией. Ахмад Шараа — это человек, который долго находился под опекой турецких спецслужб и у которого хорошие связи с турецкими политиками. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прекрасно понимает, что новым властям Сирии надо строить разнообразные международные отношения, иначе европейцы и американцы не дадут нормальной жизни и постоянно будут подливать масло в огонь. Эрдоган заинтересован в том, чтобы присутствие России сохранялось», — резюмировала Супонина.
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