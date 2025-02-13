Трамп пригрозил дипломатам увольнением за несогласие с его политикой

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий возможное увольнение дипломатов за несогласие с его внешнеполитическими решениями. Согласно документу, несоблюдение политики Трампа теперь может служить основанием для дисциплинарных действий, включая увольнение.
«Неспособность добросовестно исполнять политику президента является основанием для профессиональных дисциплинарных мер, включая увольнение», — говорится в тексте указа. Он опубликован на сайте Белого дома.
Также американский лидер дал полномочия госсекретарю США Марко Рубио принимать «необходимые меры» в отношении дипломатов и иного персонала, для исполнения указа. В дополнение к основным положениям, указ Трампа предусматривает пересмотр правил приема на работу, дисциплинарных процедур и других аспектов работы дипломатической службы. Цель — гарантировать, что все сотрудники службы будут строго следовать внешнеполитическим указаниям президента.
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