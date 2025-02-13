Циклон с Черноземья принесет в Пермский край обильные снегопады

В результате воздействия активного циклона в Прикамье пройдут обильные снегопады. По прогнозу доцента кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрея Шихова, сильные осадки ожидаются в воскресенье, 16 февраля.
«Утром в воскресенье по мере приближения циклона с юго-запада начнется умеренный и сильный снегопад в южной, а затем — в центральной части региона с возможным кратковременным потеплением днем до -5 градусов. Прирост снежного покрова может составить до 8-10 см», — написал Андрей Шихов в своем telegram-канале «Опасные погодные явления Пермского края».
Метеоролог отмечает, что в ближайшие двое суток погода в крае останется стабильной. Лишь в субботу ожидается небольшое похолодание. Есть вероятность, что дневной прогрев 15 февраля составит от 12 до 8 градусов ниже нуля. Снегопады будут небольшими и умеренными.
Ранее пермяков о непогоде предупреждал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он сообщал о сильных снегопадах. Также на территории Прикамья ожидали 20-градусных морозов.
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