13 февраля 2025

Циклон с Черноземья принесет в Пермский край обильные снегопады

© Служба новостей «URA.RU»
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Холодный фронт уже добрался до севера Прикамья
Холодный фронт уже добрался до севера Прикамья Фото:

В результате воздействия активного циклона в Прикамье пройдут обильные снегопады. По прогнозу доцента кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрея Шихова, сильные осадки ожидаются в воскресенье, 16 февраля.

«Утром в воскресенье по мере приближения циклона с юго-запада начнется умеренный и сильный снегопад в южной, а затем — в центральной части региона с возможным кратковременным потеплением днем до -5 градусов. Прирост снежного покрова может составить до 8-10 см», — написал Андрей Шихов в своем telegram-канале «Опасные погодные явления Пермского края».

Метеоролог отмечает, что в ближайшие двое суток погода в крае останется стабильной. Лишь в субботу ожидается небольшое похолодание. Есть вероятность, что дневной прогрев 15 февраля составит от 12 до 8 градусов ниже нуля. Снегопады будут небольшими и умеренными.

Ранее пермяков о непогоде предупреждал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он сообщал о сильных снегопадах. Также на территории Прикамья ожидали 20-градусных морозов.

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В результате воздействия активного циклона в Прикамье пройдут обильные снегопады. По прогнозу доцента кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрея Шихова, сильные осадки ожидаются в воскресенье, 16 февраля. «Утром в воскресенье по мере приближения циклона с юго-запада начнется умеренный и сильный снегопад в южной, а затем — в центральной части региона с возможным кратковременным потеплением днем до -5 градусов. Прирост снежного покрова может составить до 8-10 см», — написал Андрей Шихов в своем telegram-канале «Опасные погодные явления Пермского края». Метеоролог отмечает, что в ближайшие двое суток погода в крае останется стабильной. Лишь в субботу ожидается небольшое похолодание. Есть вероятность, что дневной прогрев 15 февраля составит от 12 до 8 градусов ниже нуля. Снегопады будут небольшими и умеренными. Ранее пермяков о непогоде предупреждал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он сообщал о сильных снегопадах. Также на территории Прикамья ожидали 20-градусных морозов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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