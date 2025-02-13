В зоне СВО погиб 34-летний боец из Прикамья Михаил Гуринов

Прощание с военнослужащим пройдет 14 февраля
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб 34-летний боец из Пермского края Михаил Гуринов. Об этом сообщила мэрия Юрлинского округа.
«В период прохождения военной службы на СВО погиб Михаил Гуринов (24.12.1991). Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
Проститься с прикамским военнослужащим можно будет 14 февраля. Церемонию проведут в 12:00 в доме культуры села Усть-Зула.
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