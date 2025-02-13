13 февраля 2025

В зоне СВО погиб 34-летний боец из Прикамья Михаил Гуринов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с военнослужащим пройдет 14 февраля
Прощание с военнослужащим пройдет 14 февраля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб 34-летний боец из Пермского края Михаил Гуринов. Об этом сообщила мэрия Юрлинского округа.

«В период прохождения военной службы на СВО погиб Михаил Гуринов (24.12.1991). Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». 

Проститься с прикамским военнослужащим можно будет 14 февраля. Церемонию проведут в 12:00 в доме культуры села Усть-Зула.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб 34-летний боец из Пермского края Михаил Гуринов. Об этом сообщила мэрия Юрлинского округа. «В период прохождения военной службы на СВО погиб Михаил Гуринов (24.12.1991). Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».  Проститься с прикамским военнослужащим можно будет 14 февраля. Церемонию проведут в 12:00 в доме культуры села Усть-Зула.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...