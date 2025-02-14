14 февраля 2025

Орбан раскрыл, когда закончится спецоперация на Украине

Орбан допустил, что конфликт на Украине урегулируют за полгода
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Орбана, Трамп планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии
По словам Орбана, Трамп планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Договоренность о прекращении конфликта на Украине может быть достигнута в течение ближайших шести месяцев, а возможно и раньше, с участием президентов России и США. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Да. Определенно. Даже раньше. Я так думаю», — подчеркнул премьер-министр в своем интервью. Так он ответил на вопрос о возможности достижения соглашения по урегулированию ситуации на Украине.

По словам Орбана, его оптимизм основывается на роли президента США Дональда Трампа, который активно занимается решением украинского вопроса и планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Премьер Венгрии выразил мнение, что наличие сильных лидеров способствует достижению мира: «Это серьезные люди. Сильные люди добиваются мира», — добавил он.

Согласно заявлению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Эр-Рияд, столица Саудовской Аравии, рассматривается как одно из потенциальных мест для проведения встречи между Путиным и Трампом, пишет «Национальная служба новостей». Пока окончательное решение о месте и времени встречи не принято. Песков подчеркнул, что возможна организация встречи как в Эр-Рияде, так и в другой столице, при этом подготовка может потребовать несколько недель или даже месяцев.

Пресс-секретарь также отметил, что отношения между Россией и Саудовской Аравией характеризуются высоким уровнем конструктивного взаимодействия в различных областях. Кроме того, у президента Путина установились теплые отношения с наследным принцем Саудовской Аравии, передает телеканал 360.

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Договоренность о прекращении конфликта на Украине может быть достигнута в течение ближайших шести месяцев, а возможно и раньше, с участием президентов России и США. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «Да. Определенно. Даже раньше. Я так думаю», — подчеркнул премьер-министр в своем интервью. Так он ответил на вопрос о возможности достижения соглашения по урегулированию ситуации на Украине. По словам Орбана, его оптимизм основывается на роли президента США Дональда Трампа, который активно занимается решением украинского вопроса и планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Премьер Венгрии выразил мнение, что наличие сильных лидеров способствует достижению мира: «Это серьезные люди. Сильные люди добиваются мира», — добавил он. Согласно заявлению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Эр-Рияд, столица Саудовской Аравии, рассматривается как одно из потенциальных мест для проведения встречи между Путиным и Трампом, пишет «Национальная служба новостей». Пока окончательное решение о месте и времени встречи не принято. Песков подчеркнул, что возможна организация встречи как в Эр-Рияде, так и в другой столице, при этом подготовка может потребовать несколько недель или даже месяцев. Пресс-секретарь также отметил, что отношения между Россией и Саудовской Аравией характеризуются высоким уровнем конструктивного взаимодействия в различных областях. Кроме того, у президента Путина установились теплые отношения с наследным принцем Саудовской Аравии, передает телеканал 360.
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