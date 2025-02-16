Группа «Звери» едет в тур по России, в том числе музыканты будут в Екатеринбурге. Столица Урала стала одним из городов, где продаются самые дорогие билеты: екатеринбуржцам предлагают купить места за 70 тысяч рублей.
Судя по официальному сайту группы, за эту цену поклонники будут сидеть за VIP-столиком, он рассчитан на шесть персон, самые дешевые места обойдутся в 2000 рублей. Дороже билеты на «Зверей» лишь в Санкт-Петербург: в продаже есть пригласительные за 220 тысяч рублей и выше.
Музыканты выступят в «Екатеринбург-ЭКСПО» 15 мая. «Звери» исполнят хиты — «Районы-кварталы», «До скорой встречи», «Напитки покрепче» и другие.
В прошлом году попасть на «Руки Вверх!» можно было за 60 тысяч рублей. Лидер группы Сергей Жуков признавался URA.RU, что не догадывался о таких высоких расценках. Несмотря на стоимость, екатеринбуржцы разобрали практически все билеты, даже самые дорогие, а концерт посетило 13 тысяч человек.
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