16 февраля 2025

В Екатеринбурге на шоу легендарной группы продают билеты за 70 тысяч. Скрин

Билеты на концерт группы «Звери» в Екатеринбурге продают за 70 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Солист Рома Билык и его команда выступят в Екатеринбурге 15 мая
Солист Рома Билык и его команда выступят в Екатеринбурге 15 мая Фото:

Группа «Звери» едет в тур по России, в том числе музыканты будут в Екатеринбурге. Столица Урала стала одним из городов, где продаются самые дорогие билеты: екатеринбуржцам предлагают купить места за 70 тысяч рублей.

Судя по официальному сайту группы, за эту цену поклонники будут сидеть за VIP-столиком, он рассчитан на шесть персон, самые дешевые места обойдутся в 2000 рублей. Дороже билеты на «Зверей» лишь в Санкт-Петербург: в продаже есть пригласительные за 220 тысяч рублей и выше.

Музыканты выступят в «Екатеринбург-ЭКСПО» 15 мая. «Звери» исполнят хиты — «Районы-кварталы», «До скорой встречи», «Напитки покрепче» и другие. 

В прошлом году попасть на «Руки Вверх!» можно было за 60 тысяч рублей. Лидер группы Сергей Жуков признавался URA.RU, что не догадывался о таких высоких расценках. Несмотря на стоимость, екатеринбуржцы разобрали практически все билеты, даже самые дорогие, а концерт посетило 13 тысяч человек. 

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Группа « Звери» едет в тур по России, в том числе музыканты будут в Екатеринбурге. Столица Урала стала одним из  городов, где продаются самые дорогие билеты: екатеринбуржцам предлагают купить места за 70 тысяч рублей. Судя по официальному сайту группы, за эту цену поклонники будут сидеть за VIP-столиком, он рассчитан на шесть персон, самые дешевые места обойдутся в 2000 рублей. Дороже билеты на « Зверей» лишь в Санкт-Петербург: в продаже есть пригласительные за 220 тысяч рублей и выше. Музыканты выступят в « Екатеринбург-ЭКСПО» 15 мая. « Звери» исполнят хиты — «Районы-кварталы», «До скорой встречи», «Напитки покрепче» и другие.  В прошлом году попасть на «Руки Вверх!» можно было за 60 тысяч рублей. Лидер группы Сергей Жуков признавался URA.RU, что не догадывался о таких высоких расценках. Несмотря на стоимость, екатеринбуржцы разобрали практически все билеты, даже самые дорогие, а концерт посетило 13 тысяч человек. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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