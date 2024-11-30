В Екатеринбурге отгремело шоу с билетами за 60 тысяч и неожиданным звездным гостем. Фото, видео

В Екатеринбурге прошел концерт «Руки Вверх!»

30 ноября 2024 в 22:33 Размер текста - 17 +

Последний раз «Руки Вверх!» приезжали в 2023 году Фото: Илья Московец © URA.RU Толпы и огромное количество машин скопились в Екатеринбурге возле «МТС Live Холл» 30 ноября. Все ради того, чтобы попасть на грандиозное шоу легендарной группы «Руки Вверх!», где организаторы ожидали около 13 тысяч человек. Как прошел концерт, на который продавали билеты за 60 тысяч рублей, — в репортаже URA.RU. Старт мероприятия был запланирован на 19:00, но шоу пришлось задержать на 25 минут. Не все слушатели успели оперативно попасть на площадку из-за небольших пробок, которые рассасывались очень быстро — такого тщательного досмотра, как на концерте Лолиты, в этот раз не было. После фанатам группы пришлось выстоять очереди в гардероб и туалет. Такие очереди скопились в туалет перед концертом Фото: URA.RU Кстати, билеты екатеринбуржцы разобрали практически все, даже самые дорогие — за 60 тысяч рублей. Перед началом концерта в наличии оставалось несколько билетов в танцпол и один VIP-столик. Сам лидер группы Сергей Жуков признавался URA.RU, что не догадывался о таких высоких расценках. Когда большая часть публики все же оказалась в зале, шоу стартовало. «Неужели это снова происходит? Неужели пролетел целый год? Вот так быстро, мгновенно, и это безумно приятно. На самом деле большое счастье возвращаться туда, где по-настоящему успели соскучиться. Ребята, соскучились и мы! И, поверьте мне, от этого сегодня наш концерт, конечно, будет вдвойне более душевным, радостным, красивым и, самое главное, более эмоциональным, потому что сегодня мы снова с вами будем вспоминать лучшие песни группы „Руки Вверх!“. Я хочу еще раз сказать вам всем: добрый вечер! Здравствуйте все», — сказал Сергей Жуков и объявил, что словом вечера станет «воспоминание». Погружать в прошлое певец стал сразу, начав радовать уральцев такими хитами, как «Пропадаешь» и «Девчонки». После этого музыкант заявил, что его мечта — это посмотреть концерт «Руки Вверх!» с танцпола. Кто-то в толпе предложил музыканту прыгнуть к поклонникам, но Жуков посмеялся и отказался: «А если я не долечу?» Выступление задержали, но ненадолго Фото: URA.RU Следом прозвучали песни «Крошка моя», «Лишь о тебе мечтая», «Он тебя целует». О последней песне Жуков рассказал забавную историю: по его словам, около 10% зрителей делают ошибку в одной из строчек и поют вместо «фотографии в альбоме» «фотографии в Айфоне». Певец признался, что ему не жалко — это лишь говорит о том, что его армия поклонников пополняется молодежью. Неожиданно посреди концерта на сцену ворвался звездный гость, им стал белорусский исполнитель LYRIQ. Правда, на его песнях публика стала менее активной: пела не так громко и танцевала не так активно, как при Жукове. Как только легенда 90-х вернулся, зал тут же взорвался криками. Люди с радостью продолжали прыгать под «Когда мы были молодыми», «Алешка» и «Чужие губы». В финале «Руки Вверх!» подарили фанатам один из главных хитов — «18 мне уже» и забросали зал огромными шарами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Толпы и огромное количество машин скопились в Екатеринбурге возле «МТС Live Холл» 30 ноября. Все ради того, чтобы попасть на грандиозное шоу легендарной группы «Руки Вверх!», где организаторы ожидали около 13 тысяч человек. Как прошел концерт, на который продавали билеты за 60 тысяч рублей, — в репортаже URA.RU. Старт мероприятия был запланирован на 19:00, но шоу пришлось задержать на 25 минут. Не все слушатели успели оперативно попасть на площадку из-за небольших пробок, которые рассасывались очень быстро — такого тщательного досмотра, как на концерте Лолиты, в этот раз не было. После фанатам группы пришлось выстоять очереди в гардероб и туалет. Кстати, билеты екатеринбуржцы разобрали практически все, даже самые дорогие — за 60 тысяч рублей. Перед началом концерта в наличии оставалось несколько билетов в танцпол и один VIP-столик. Сам лидер группы Сергей Жуков признавался URA.RU, что не догадывался о таких высоких расценках. Когда большая часть публики все же оказалась в зале, шоу стартовало. «Неужели это снова происходит? Неужели пролетел целый год? Вот так быстро, мгновенно, и это безумно приятно. На самом деле большое счастье возвращаться туда, где по-настоящему успели соскучиться. Ребята, соскучились и мы! И, поверьте мне, от этого сегодня наш концерт, конечно, будет вдвойне более душевным, радостным, красивым и, самое главное, более эмоциональным, потому что сегодня мы снова с вами будем вспоминать лучшие песни группы „Руки Вверх!“. Я хочу еще раз сказать вам всем: добрый вечер! Здравствуйте все», — сказал Сергей Жуков и объявил, что словом вечера станет «воспоминание». Погружать в прошлое певец стал сразу, начав радовать уральцев такими хитами, как «Пропадаешь» и «Девчонки». После этого музыкант заявил, что его мечта — это посмотреть концерт «Руки Вверх!» с танцпола. Кто-то в толпе предложил музыканту прыгнуть к поклонникам, но Жуков посмеялся и отказался: «А если я не долечу?» Следом прозвучали песни «Крошка моя», «Лишь о тебе мечтая», «Он тебя целует». О последней песне Жуков рассказал забавную историю: по его словам, около 10% зрителей делают ошибку в одной из строчек и поют вместо «фотографии в альбоме» «фотографии в Айфоне». Певец признался, что ему не жалко — это лишь говорит о том, что его армия поклонников пополняется молодежью. Неожиданно посреди концерта на сцену ворвался звездный гость, им стал белорусский исполнитель LYRIQ. Правда, на его песнях публика стала менее активной: пела не так громко и танцевала не так активно, как при Жукове. Как только легенда 90-х вернулся, зал тут же взорвался криками. Люди с радостью продолжали прыгать под «Когда мы были молодыми», «Алешка» и «Чужие губы». В финале «Руки Вверх!» подарили фанатам один из главных хитов — «18 мне уже» и забросали зал огромными шарами.