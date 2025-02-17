«Жестокая и расчетливая»: бизнесмен из Екатеринбурга обвинил звезду «Дома-2» в краже. Фото, видео

Екатеринбуржец обвинил звезду «Дома-2» Яну Шевцову в краже

17 февраля 2025 в 16:05 Размер текста - 17 +

Бывший бойфренд обвинил Яну Шевцову в краже фотоаппарата Фото: Илья Московец © URA.RU Бизнесмен из Екатеринбурга написал в полицию заявление на экс-звезду телешоу «Дом-2» Яну Шевцову. Он обвинил ее в краже фотоаппарата за 160 тысяч рублей. Ранее девушка уже попадала в скандал с другим предпринимателем, от которого якобы родила ребенка и вымогала деньги. Подробности новой истории URA.RU рассказал второй пострадавший, Александр. Свою фамилию он предпочел оставить в тайне. Знакомство Поначалу молодые люди казались счастливой парой Фото: предоставлено героем публикации «Мы с Яной познакомились в августе 2023-го на День города. Я зашел с друзьями в ночное заведение, был абсолютно трезвый, и она там была. Обменялись телефонами, ничего более, и она потом настойчиво предлагала встречи. Про „Дом-2“ я поначалу вообще не знал, но на третьей-четвертой встрече она спросила: „А ты знаешь, кто я?“. Она кичилась этим. Я говорю: „Мне все равно, кто ты“. Мне действительно без разницы: человек — человек», — рассказал Александр. Он тогда уже развелся с женой. Его жена с ребенком жила в Москве, Яна тоже была свободна и одна растила маленькую дочь от предыдущего брака. Молодые встретились несколько раз, закрутился роман. Вскоре Александр доверил Яне ключи от своей квартиры. «И у нее начал появляться какой-то странный интерес», — говорит он. Фотоаппарат Тот самый фотоаппарат Фото: предоставлено героем публикации Как-то он забрал из дома на работу телефон, чтобы сфотографировать продукцию фирмы. Вскоре раздался звонок от Яны, которая сообщила, что хотела взять этот фотоаппарат, чтобы снять себя с ребенком. Девушка объяснила, что купила специально одежду оранжевых тонов, чтобы сделать семейные фото на фоне осенней листвы. «Я ответил, что без проблем, дам фотик на несколько дней. Она увезла его к себе в квартиру, а итоге ни фотоаппарата, ни тех запланированных фотографий я не увидел. Человек в жизни не снимал на фотоаппарат ничего, она просто поняла, что это дорогостоящее оборудование, и что-то захотелось его отжать, получить с меня что-то. Фотоаппарат — это, видимо, самое дорогое, что она смогла найти в моей квартире», — считает он. Разлад В ноябре отношения у пары разладились, и Александр попросил фотоаппарат обратно. Однако Яна, по его словам, искала предлоги, чтобы не возвращать дорогую вещь — Сanon EOS 5D MARK III, который со всеми комплектующими стоит 160 тысяч рублей. Адвокат Игорь Упоров защищает интересы бизнесмена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Шевцова блокировала номер телефона Александра, обещала вернуть фотоаппарат, но на встречи не приходила, придумывала разные истории и причины, лишь бы не возвращать имущество. Александр считает, что Шевцова вообще не собиралась возвращать ему фотоаппарат — изначально решила похитить его, злоупотребив его доверием», — рассказал адвокат пострадавшего, Игорь Упоров. «Когда я ей звонил, она отвечала, что ее то нет в городе, то она уехала в Москву, то сидит с больной мамой. Пару раз я ее подлавливал, что она дома. Набираю ей, слышу через дверь: „Алло“, говорю: „Ну давай, открывай, я здесь“. Но вместо того, чтобы отдать фотоаппарат, она вызывала группу реагирования. Сама она тоже пару раз приходила выяснять отношения, обивала пороги, пинала в дверь моей квартиры. Но ее осадил охрана, выгнала из подъезда», — вспоминает бизнесмен. Один из таких случаев он снял на видео, которое есть в распоряжении URA.RU. Заявление Новость по теме На звезду «Дома-2» из Екатеринбурга завели дело, ей грозит 10 лет тюрьмы Отчаявшись вернуть аппаратуру, в январе прошлого года бизнесмен написал заявление в полицию о мошенничестве. Не дождавшись реакции органов, в октябре он подал заявление повторно. В ОП-11 в возбуждении уголовного дела отказали, однако вмешалась прокуратура Железнодорожного района и вернула материалы в полицию для дополнительного расследования. «Более года Шевцова так и не возвращает фотоаппарат с указанными комплектующими, фактически похитив его. И целый год екатеринбургская полиция не может возбудить уголовное дело. Совершенно непонятно, почему!» — недоумевает адвокат Упоров. Сам бизнесмен намерен вернуть свою вещь принципиально. Свою бывшую подругу он называет «жестоким и расчетливым человеком, который не на того нарвался». «Она мне заявляла: „Если мне делают больно, я в три раза больнее буду делать“. Но я ей сразу дал отпор. Если бы я раньше копнул и всю эту грязь увидел, может, меня бы это сразу оттолкнуло», — считает бывший бойфренд Шевцовой. Жертвы Про ее другую скандальную историю — с якобы второй беременностью и вымогательством денег от другого бизнесмена — он знает из СМИ. Роман с этим человеком, по его мнению, был или до него, или одновременно с ним. Александр допускает, что они — не единственные, кто мог пострадать от действий экс-участницы «Дома-2». Экс-участница «Дома-2» уже не первый раз попадает в скандал Фото: Илья Московец © URA.RU «Мне действительно хотелось бы понять, сколько еще таких, как я и этот Алексей, в каких это все масштабах. Надо как-то призвать [пострадавших], вдруг она кого-то на телефон [развела] или у кого-то деньги подрезала. Она умеет в доверие втираться, так скажем. У нее прямо какая-то методичка своя есть», — считает бывший бойфренд. Сама Яна отказалась прокомментировать ситуацию — вероятно, из-за невозможности общаться с прессой. Она сейчас находится под запретом определенных действий по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Агентство готово предоставить площадку ее адвокату, где он сможет озвучить позицию клиентки. Также корреспондент обратился в УМВД Екатеринбурга с просьбой прокомментировать отказ в возбуждении уголовного дела. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнесмен из Екатеринбурга написал в полицию заявление на экс-звезду телешоу «Дом-2» Яну Шевцову. Он обвинил ее в краже фотоаппарата за 160 тысяч рублей. Ранее девушка уже попадала в скандал с другим предпринимателем, от которого якобы родила ребенка и вымогала деньги. Подробности новой истории URA.RU рассказал второй пострадавший, Александр. Свою фамилию он предпочел оставить в тайне. «Мы с Яной познакомились в августе 2023-го на День города. Я зашел с друзьями в ночное заведение, был абсолютно трезвый, и она там была. Обменялись телефонами, ничего более, и она потом настойчиво предлагала встречи. Про „Дом-2“ я поначалу вообще не знал, но на третьей-четвертой встрече она спросила: „А ты знаешь, кто я?“. Она кичилась этим. Я говорю: „Мне все равно, кто ты“. Мне действительно без разницы: человек — человек», — рассказал Александр. Он тогда уже развелся с женой. Его жена с ребенком жила в Москве, Яна тоже была свободна и одна растила маленькую дочь от предыдущего брака. Молодые встретились несколько раз, закрутился роман. Вскоре Александр доверил Яне ключи от своей квартиры. «И у нее начал появляться какой-то странный интерес», — говорит он. Как-то он забрал из дома на работу телефон, чтобы сфотографировать продукцию фирмы. Вскоре раздался звонок от Яны, которая сообщила, что хотела взять этот фотоаппарат, чтобы снять себя с ребенком. Девушка объяснила, что купила специально одежду оранжевых тонов, чтобы сделать семейные фото на фоне осенней листвы. «Я ответил, что без проблем, дам фотик на несколько дней. Она увезла его к себе в квартиру, а итоге ни фотоаппарата, ни тех запланированных фотографий я не увидел. Человек в жизни не снимал на фотоаппарат ничего, она просто поняла, что это дорогостоящее оборудование, и что-то захотелось его отжать, получить с меня что-то. Фотоаппарат — это, видимо, самое дорогое, что она смогла найти в моей квартире», — считает он. В ноябре отношения у пары разладились, и Александр попросил фотоаппарат обратно. Однако Яна, по его словам, искала предлоги, чтобы не возвращать дорогую вещь — Сanon EOS 5D MARK III, который со всеми комплектующими стоит 160 тысяч рублей. «Шевцова блокировала номер телефона Александра, обещала вернуть фотоаппарат, но на встречи не приходила, придумывала разные истории и причины, лишь бы не возвращать имущество. Александр считает, что Шевцова вообще не собиралась возвращать ему фотоаппарат — изначально решила похитить его, злоупотребив его доверием», — рассказал адвокат пострадавшего, Игорь Упоров. «Когда я ей звонил, она отвечала, что ее то нет в городе, то она уехала в Москву, то сидит с больной мамой. Пару раз я ее подлавливал, что она дома. Набираю ей, слышу через дверь: „Алло“, говорю: „Ну давай, открывай, я здесь“. Но вместо того, чтобы отдать фотоаппарат, она вызывала группу реагирования. Сама она тоже пару раз приходила выяснять отношения, обивала пороги, пинала в дверь моей квартиры. Но ее осадил охрана, выгнала из подъезда», — вспоминает бизнесмен. Один из таких случаев он снял на видео, которое есть в распоряжении URA.RU. Отчаявшись вернуть аппаратуру, в январе прошлого года бизнесмен написал заявление в полицию о мошенничестве. Не дождавшись реакции органов, в октябре он подал заявление повторно. В ОП-11 в возбуждении уголовного дела отказали, однако вмешалась прокуратура Железнодорожного района и вернула материалы в полицию для дополнительного расследования. «Более года Шевцова так и не возвращает фотоаппарат с указанными комплектующими, фактически похитив его. И целый год екатеринбургская полиция не может возбудить уголовное дело. Совершенно непонятно, почему!» — недоумевает адвокат Упоров. Сам бизнесмен намерен вернуть свою вещь принципиально. Свою бывшую подругу он называет «жестоким и расчетливым человеком, который не на того нарвался». «Она мне заявляла: „Если мне делают больно, я в три раза больнее буду делать“. Но я ей сразу дал отпор. Если бы я раньше копнул и всю эту грязь увидел, может, меня бы это сразу оттолкнуло», — считает бывший бойфренд Шевцовой. Про ее другую скандальную историю — с якобы второй беременностью и вымогательством денег от другого бизнесмена — он знает из СМИ. Роман с этим человеком, по его мнению, был или до него, или одновременно с ним. Александр допускает, что они — не единственные, кто мог пострадать от действий экс-участницы «Дома-2». «Мне действительно хотелось бы понять, сколько еще таких, как я и этот Алексей, в каких это все масштабах. Надо как-то призвать [пострадавших], вдруг она кого-то на телефон [развела] или у кого-то деньги подрезала. Она умеет в доверие втираться, так скажем. У нее прямо какая-то методичка своя есть», — считает бывший бойфренд. Сама Яна отказалась прокомментировать ситуацию — вероятно, из-за невозможности общаться с прессой. Она сейчас находится под запретом определенных действий по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Агентство готово предоставить площадку ее адвокату, где он сможет озвучить позицию клиентки. Также корреспондент обратился в УМВД Екатеринбурга с просьбой прокомментировать отказ в возбуждении уголовного дела. Ответ ожидается.