16 февраля 2025

Пермские депутаты предлагают ограничить продажи энергетиков

© Служба новостей «URA.RU»
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За продажу энергетиков в школах и больницах хотят ввести штрафы
За продажу энергетиков в школах и больницах хотят ввести штрафы Фото:

Фракция ЛДПР в пермском заксобрании выступила с инициативой введения ограничений на продажу энергетических напитков. Документ, который есть в распоряжении URA.RU, сейчас проходит оценку регулирующего воздействия.

«На территории Пермского края не допускается розничная продажа безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, используемых для непосредственного осуществления образовательной, медицинской деятельности, а также деятельности в области культуры и спорта», — говорится в проекте законодательной инициативы. Ограничения будут распространяться на магазины и их сотрудников.

За нарушения юрлица должны будут заплатить штраф в 50-100 тысяч рублей, должностные лица — 15-20 тысяч. ЛДПР поясняет, что концентрация кофеина в энергетиках составляет 150-320 мг/л. При том, что верхняя граница нормы — 150 мг/л. Учитывая, что выпускаются энергетические напитки в объемах от 250 мл, потребление энергетиков приводит негативному влиянию на здоровье. Если инициатива получит поддержку минэка и депутатов заксобрания, то ограничения вступят в силу с 1 сентября или через 90 дней с даты опубликования.

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Фракция ЛДПР в пермском заксобрании выступила с инициативой введения ограничений на продажу энергетических напитков. Документ, который есть в распоряжении URA.RU, сейчас проходит оценку регулирующего воздействия. «На территории Пермского края не допускается розничная продажа безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, используемых для непосредственного осуществления образовательной, медицинской деятельности, а также деятельности в области культуры и спорта», — говорится в проекте законодательной инициативы. Ограничения будут распространяться на магазины и их сотрудников. За нарушения юрлица должны будут заплатить штраф в 50-100 тысяч рублей, должностные лица — 15-20 тысяч. ЛДПР поясняет, что концентрация кофеина в энергетиках составляет 150-320 мг/л. При том, что верхняя граница нормы — 150 мг/л. Учитывая, что выпускаются энергетические напитки в объемах от 250 мл, потребление энергетиков приводит негативному влиянию на здоровье. Если инициатива получит поддержку минэка и депутатов заксобрания, то ограничения вступят в силу с 1 сентября или через 90 дней с даты опубликования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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