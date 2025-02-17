Пермяки кинулись скупать туры за рубеж

Жители Перми стали активнее бронировать путевки на зарубежные курорты. Главной причиной стало снижение курса доллара и евро. Об этом URA.RU рассказала директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина.
«В последние несколько дней спрос на зарубежные направления заметно вырос. Люди стали бронировать туры, вносить предоплату. В основном выбирают Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и Египет с вылетами с февраля по май и в июле», — сообщила Алина Балыбердина корреспонденту агентства. Уточняется, что туры с вылетом в марте из Перми в Таиланд стоят от 199,6 тысячи рублей на двоих, а в Египет — от 117,3 тысячи рублей на двоих.
Турагент добавила, что участились случаи, когда туристы, купившие путевку ранее, просят перебронировать им тур по более выгодному курсу. Но этого сделать нельзя, так как туроператор после аннуляции не дает сделать новую бронь на туристов в такими же данными и датами поездки.
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