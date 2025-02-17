17 февраля 2025

Пермские водители составили из машин сердце в поддержку детей, больных раком

© Служба новостей «URA.RU»
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Акцию приурочили к Международному дню детей, больных раком
Акцию приурочили к Международному дню детей, больных раком Фото:

В Перми автовладельцы выстроили собственные машины в форме сердца. Организаторы пояснили, что флешмоб был посвящен поддержке больных раком детей.

«Пермские автомобилисты составили фигуру сердца из машин, чтобы поддержать детей, которые болеют раком. Акцию организовали совместно с пермским благотворительным фондом, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме», — со ссылкой на организаторов передает telegram-канал «Пермский край».

URA.RU писало ранее, что Пермский радиотелевизионный центр присоединился к тематической благотворительной акции. На городской телебашне включили красную подсветку.

Флешмоб провели на парковке у ТЦ «Планета»
Флешмоб провели на парковке у ТЦ «Планета»
Фото:

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В Перми автовладельцы выстроили собственные машины в форме сердца. Организаторы пояснили, что флешмоб был посвящен поддержке больных раком детей. «Пермские автомобилисты составили фигуру сердца из машин, чтобы поддержать детей, которые болеют раком. Акцию организовали совместно с пермским благотворительным фондом, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме», — со ссылкой на организаторов передает telegram-канал «Пермский край». URA.RU писало ранее, что Пермский радиотелевизионный центр присоединился к тематической благотворительной акции. На городской телебашне включили красную подсветку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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