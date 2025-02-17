Пермские водители составили из машин сердце в поддержку детей, больных раком

Акцию приурочили к Международному дню детей, больных раком
В Перми автовладельцы выстроили собственные машины в форме сердца. Организаторы пояснили, что флешмоб был посвящен поддержке больных раком детей.
«Пермские автомобилисты составили фигуру сердца из машин, чтобы поддержать детей, которые болеют раком. Акцию организовали совместно с пермским благотворительным фондом, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме», — со ссылкой на организаторов передает telegram-канал «Пермский край».
URA.RU писало ранее, что Пермский радиотелевизионный центр присоединился к тематической благотворительной акции. На городской телебашне включили красную подсветку.
Флешмоб провели на парковке у ТЦ «Планета»
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