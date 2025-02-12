12 февраля 2025

Пермская телебашня окрасится в красный цвет в поддержку детей с онкологией

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр присоединится к благотворительной акции
Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр присоединится к благотворительной акции Фото:

На пермской телебашне включат красную подсветку в Международный день детей, больных раком. Ее можно будет наблюдать 15 февраля с 19:00 до 24:00 по местному времени.

«Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр совместно благотворительным фондом „Берегиня“ проведут акцию, посвященную детям, больным онкологией. Архитектурную подсветку на пермской телебашне включат 15 февраля. В этот день отмечается Международный день детей, больных раком», — пишет «КП Пермь».

Ранее URA.RU рассказывало, что на пермской телебашне 12 декабря включили подсветку в виде цветов российского флага. В тот день по всей стране отмечали День Конституции РФ.

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На пермской телебашне включат красную подсветку в Международный день детей, больных раком. Ее можно будет наблюдать 15 февраля с 19:00 до 24:00 по местному времени. «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр совместно благотворительным фондом „Берегиня“ проведут акцию, посвященную детям, больным онкологией. Архитектурную подсветку на пермской телебашне включат 15 февраля. В этот день отмечается Международный день детей, больных раком», — пишет «КП Пермь». Ранее URA.RU рассказывало, что на пермской телебашне 12 декабря включили подсветку в виде цветов российского флага. В тот день по всей стране отмечали День Конституции РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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