Пермская телебашня окрасится в красный цвет в поддержку детей с онкологией

На пермской телебашне включат красную подсветку в Международный день детей, больных раком. Ее можно будет наблюдать 15 февраля с 19:00 до 24:00 по местному времени.
«Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр совместно благотворительным фондом „Берегиня“ проведут акцию, посвященную детям, больным онкологией. Архитектурную подсветку на пермской телебашне включат 15 февраля. В этот день отмечается Международный день детей, больных раком», — пишет «КП Пермь».
Ранее URA.RU рассказывало, что на пермской телебашне 12 декабря включили подсветку в виде цветов российского флага. В тот день по всей стране отмечали День Конституции РФ.
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