В Пермском крае водитель серьезно травмировал спину, свалившись с грузовика

Водитель компании «Пермнефтегеофизика» получил множественные травмы спины в результате падания с грузовика. Расследованием несчастного случая, который расценивается как тяжелый, занялась госинспекция труда в Пермском крае.
«Водитель получил множественные травмы спины тяжелой степени. В настоящее время сформирована комиссия по расследованию несчастного случая, проводятся опросы пострадавшего и должностных лиц работодателя, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника», — указано в telegram-канале ведомства.
Было установлено, что 9 февраля сотрудник предприятия находился в кузове автомобиля Урал-4320. Он сделал шаг назад и потерял равновесие. Пострадавший упал на землю через задний борт с высоты 1,3 метра.
Ранее URA.RU писало о жителе Прикамья, который получил тяжелую травму на работе в результате несчастного случая. Речь — о трактористе из Верещагинского округа, руку которого зажевало крутящимся валом.
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