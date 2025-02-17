17 февраля 2025

В Пермском крае водитель серьезно травмировал спину, свалившись с грузовика

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина потерял равновесие и упал с почти полутораметровой высоты
Мужчина потерял равновесие и упал с почти полутораметровой высоты Фото:

Водитель компании «Пермнефтегеофизика» получил множественные травмы спины в результате падания с грузовика. Расследованием несчастного случая, который расценивается как тяжелый, занялась госинспекция труда в Пермском крае.

«Водитель получил множественные травмы спины тяжелой степени. В настоящее время сформирована комиссия по расследованию несчастного случая, проводятся опросы пострадавшего и должностных лиц работодателя, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника», — указано в telegram-канале ведомства.

Было установлено, что 9 февраля сотрудник предприятия находился в кузове автомобиля Урал-4320. Он сделал шаг назад и потерял равновесие. Пострадавший упал на землю через задний борт с высоты 1,3 метра.

Ранее URA.RU писало о жителе Прикамья, который получил тяжелую травму на работе в результате несчастного случая. Речь — о трактористе из Верещагинского округа, руку которого зажевало крутящимся валом.

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Водитель компании «Пермнефтегеофизика» получил множественные травмы спины в результате падания с грузовика. Расследованием несчастного случая, который расценивается как тяжелый, занялась госинспекция труда в Пермском крае. «Водитель получил множественные травмы спины тяжелой степени. В настоящее время сформирована комиссия по расследованию несчастного случая, проводятся опросы пострадавшего и должностных лиц работодателя, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника», — указано в telegram-канале ведомства. Было установлено, что 9 февраля сотрудник предприятия находился в кузове автомобиля Урал-4320. Он сделал шаг назад и потерял равновесие. Пострадавший упал на землю через задний борт с высоты 1,3 метра. Ранее URA.RU писало о жителе Прикамья, который получил тяжелую травму на работе в результате несчастного случая. Речь — о трактористе из Верещагинского округа, руку которого зажевало крутящимся валом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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