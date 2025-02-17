17 февраля 2025

Верховный суд поставил точку в деле Фургала об убийствах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На пересмотре дела настаивала защита осужденного
На пересмотре дела настаивала защита осужденного Фото:
новость из сюжета
Дело экс-губернатора Фургала

Жалобу защиты экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на приговор кассация рассматривать не будет. Такое решение принял Верховный суд России, передает пресс-службе ведомства.

«Судья Верховного суда РФ изучил жалобы защиты Фургала на приговор Люберецкого городского суда Московской области. Получен отказ в передаче для рассмотрения кассационной коллегией судей», — на судебное решение ссылается РИА Новости.

Фургала приговорили к 22 годам лишения свободы за организацию двух убийств и одного покушения, напоминает «Царьград». Следствие установило, бывший губернатор региона являлся организатором преступной группировки. Остальные фигуранты дела получили от 9,5 до 21 года заключения. Движение в защиту Фургала запрещено в РФ как экстремистское, передает телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жалобу защиты экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на приговор кассация рассматривать не будет. Такое решение принял Верховный суд России, передает пресс-службе ведомства. «Судья Верховного суда РФ изучил жалобы защиты Фургала на приговор Люберецкого городского суда Московской области. Получен отказ в передаче для рассмотрения кассационной коллегией судей», — на судебное решение ссылается РИА Новости. Фургала приговорили к 22 годам лишения свободы за организацию двух убийств и одного покушения, напоминает «Царьград». Следствие установило, бывший губернатор региона являлся организатором преступной группировки. Остальные фигуранты дела получили от 9,5 до 21 года заключения. Движение в защиту Фургала запрещено в РФ как экстремистское, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...