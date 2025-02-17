Верховный суд поставил точку в деле Фургала об убийствах

Жалобу защиты экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на приговор кассация рассматривать не будет. Такое решение принял Верховный суд России, передает пресс-службе ведомства.
«Судья Верховного суда РФ изучил жалобы защиты Фургала на приговор Люберецкого городского суда Московской области. Получен отказ в передаче для рассмотрения кассационной коллегией судей», — на судебное решение ссылается РИА Новости.
Фургала приговорили к 22 годам лишения свободы за организацию двух убийств и одного покушения, напоминает «Царьград». Следствие установило, бывший губернатор региона являлся организатором преступной группировки. Остальные фигуранты дела получили от 9,5 до 21 года заключения. Движение в защиту Фургала запрещено в РФ как экстремистское, передает телеканал 360.
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