В России скоро изменят правила регистрации автомобилей

С 1 марта начнут действовать новые правила государственной регистрации транспортных средств. Изменения затронут сразу несколько процедур. Так для постановки автомобиля на учет или смены владельца полис ОСАГО не потребуется. Об этом рассказала адвокат Елена Кудерко.
«Возможна регистрация без ОСАГО. Важно понимать, что данное нововведение не отменяет саму обязанность страховать свою гражданскую ответственность. Управление автомобилем без полиса по-прежнему влечет за собой административную ответственность», — приводит слова Кудерко агентство «Прайм».
Отказать в регистрации с 1 марта смогут тем, кто решил не платить утилизационный сбор на ввезенную из-за границы машину. Еще одним новшеством станет возможность снимать с учета числящийся в угоне автомобиль. Это избавит владельцев от необходимости платить транспортный налог. В дополнение к этому, подать заявку о снятии с учета можно будет через портал «Госуслуги», что упростит процедуру.
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