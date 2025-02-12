Юрист Хаминский: с весны россияне смогут ставить машину на учет без ОСАГО

С 1 марта граждане России смогут регистрировать или снимать с регистрации свои автомобили в ГИБДД без обязательного наличия полиса ОСАГО. Об этом сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«Закон облегчит постановку и снятие с учета автомобиля для граждан. Однако, несмотря на отмену необходимости иметь полис ОСАГО при регистрации транспортного средства, для управления автомобилем полис все равно необходим», — рассказал Хаминский в интервью РИА Новости. Кроме того, Александр Хаминский добавил, что нововведения позволят автовладельцам, которые не планируют в ближайшее время использовать свой автомобиль, оформить краткосрочный полис для его перегонки в ГИБДД и обратно.
Также стало возможным снимать с регистрации автомобили, которые были угнаны или похищены. Это произошло после изменений в законодательстве, одобренных президентом России Владимиром Путиным 8 июля.
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