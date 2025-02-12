12 февраля 2025

Юрист Хаминский: с весны россияне смогут ставить машину на учет без ОСАГО

© Служба новостей «URA.RU»
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ОСАГО все еще будет необходим для управления автомобилем
ОСАГО все еще будет необходим для управления автомобилем Фото:

С 1 марта граждане России смогут регистрировать или снимать с регистрации свои автомобили в ГИБДД без обязательного наличия полиса ОСАГО. Об этом сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Закон облегчит постановку и снятие с учета автомобиля для граждан. Однако, несмотря на отмену необходимости иметь полис ОСАГО при регистрации транспортного средства, для управления автомобилем полис все равно необходим», — рассказал Хаминский в интервью РИА Новости. Кроме того, Александр Хаминский добавил, что нововведения позволят автовладельцам, которые не планируют в ближайшее время использовать свой автомобиль, оформить краткосрочный полис для его перегонки в ГИБДД и обратно.

Также стало возможным снимать с регистрации автомобили, которые были угнаны или похищены. Это произошло после изменений в законодательстве, одобренных президентом России Владимиром Путиным 8 июля.

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С 1 марта граждане России смогут регистрировать или снимать с регистрации свои автомобили в ГИБДД без обязательного наличия полиса ОСАГО. Об этом сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. «Закон облегчит постановку и снятие с учета автомобиля для граждан. Однако, несмотря на отмену необходимости иметь полис ОСАГО при регистрации транспортного средства, для управления автомобилем полис все равно необходим», — рассказал Хаминский в интервью РИА Новости. Кроме того, Александр Хаминский добавил, что нововведения позволят автовладельцам, которые не планируют в ближайшее время использовать свой автомобиль, оформить краткосрочный полис для его перегонки в ГИБДД и обратно. Также стало возможным снимать с регистрации автомобили, которые были угнаны или похищены. Это произошло после изменений в законодательстве, одобренных президентом России Владимиром Путиным 8 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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