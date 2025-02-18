Евросоюз не будет отменять санкции против России

Евросоюз не станет отменять антироссийские санкции независимо от возможных изменений в политике США. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
«Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопросы собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики. Вы знаете, что сейчас идет работа над 16-м пакетом», — подчеркнул Домбровскис журналистам. Его слова передает РИА Новости. Кроме того, Евросоюз планирует ввести 16-й пакет санкций против России к 24 февраля текущего года.
В настоящий момент в Саудовской Аравии проходят переговоры между американскими и российскими представителями. Европу на них не позвали. В ходе мероприятия руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подчеркнул, что санкции практически не затронули экономику России. По его словам, США от них пострадали больше.
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