Евросоюз не будет отменять санкции против России

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ЕС планирует продолжать вводить санкции против России
ЕС планирует продолжать вводить санкции против России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз не станет отменять антироссийские санкции независимо от возможных изменений в политике США. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

«Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопросы собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики. Вы знаете, что сейчас идет работа над 16-м пакетом», — подчеркнул Домбровскис журналистам. Его слова передает РИА Новости. Кроме того, Евросоюз планирует ввести 16-й пакет санкций против России к 24 февраля текущего года.

В настоящий момент в Саудовской Аравии проходят переговоры между американскими и российскими представителями. Европу на них не позвали. В ходе мероприятия руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подчеркнул, что санкции практически не затронули экономику России. По его словам, США от них пострадали больше. 

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Евросоюз не станет отменять антироссийские санкции независимо от возможных изменений в политике США. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. «Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопросы собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики. Вы знаете, что сейчас идет работа над 16-м пакетом», — подчеркнул Домбровскис журналистам. Его слова передает РИА Новости. Кроме того, Евросоюз планирует ввести 16-й пакет санкций против России к 24 февраля текущего года. В настоящий момент в Саудовской Аравии проходят переговоры между американскими и российскими представителями. Европу на них не позвали. В ходе мероприятия руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подчеркнул, что санкции практически не затронули экономику России. По его словам, США от них пострадали больше. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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